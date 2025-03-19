هاشم للـLBCI: سلمنا لما هو واقعي ويتوافق مع التركيبة في البلد... ولا بد من تشكيل لجان لبنانية-سورية

علق عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم على ما يجري على الحدود، مشددًا على أنه "لا بد من تشكيل لجان لبنانية-سورية للتواصل والبحث في التهدئة."



وفي حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبلر الـLBCI، أشار إلى أن "موضوع التهريب قد يكون عاملًا أساسيًا أدى إلى هذا التوتر لكنه ليس بأمر جديد."



ولفت هاشم إلى أننا "سلمنا لما هو واقعي ويتوافق مع التركيبة في البلد وفق ما هو الأفضل في هذه المرحلة،" معتبرًا أننا "لم نصل بعد إلى مرحلة نتعاطى فيها بالمثالية الكاملة."



وفي موضوع التعيينات، قال: "هل من شك في أن السياسة ستتدخل في التعيينات القضائية؟"