جابر التقى السفيرة الاميركية ووفد من لازار... وهذا ما جرى عرضه

عرض وزير المالية ياسين جابر مع السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون شؤونًا عامة.



كما التقى جابر وفداً من مؤسسة لازار Lazard برئاسة الخبير Jerome Alexis عرض لنظرة مؤسسته للاصلاحات التي تزمع الحكومة السير بها بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ولإعادة هيكلة الدين العام ومحفظة اليوروبوند.



وكان الوزير استقبل النائب هادي ابو الحسن على رأس وفد بحضور مدير المالية العامة جورج معراوي، حيث بحث معه في موضوع الدوائر العقارية في جبل لبنان والصعوبات التي يواجهها المواطنون، اذ أكد للوفد أن الوزارة بصدد اتخاذ اجراءات تشمل تلك الدوائر ما من شأنه أن يسهّل على المواطنين إنجاز معاملاتهم خصوصاً وأن تسهيل المعاملات وانسياب مساراتها بسرعة يحقق دخلاً للخزينة ويساهم في تعزيز مالية الدولة.



كما تطرق البحث الى الرسوم الواردة في موازنة 2025، فطمئن جابر الى أن قراراً سيصدر بشأن اعادة النظر برسوم الانتقال وذلك بعدما أعدت الحكومة مشروع القانون الخاص بذلك.



هذا واستقبل جابر أيضاً النائب فراس ابو حمدان.



