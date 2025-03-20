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الموسوي يردّ على وزير الخارجية: كُنّا نأمل أن يقوم بالحد الأدنى من واجباته الوطنية تجاه جرائم العدو

أخبار لبنان
2025-03-20 | 08:48
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الموسوي يردّ على وزير الخارجية: كُنّا نأمل أن يقوم بالحد الأدنى من واجباته الوطنية تجاه جرائم العدو
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الموسوي يردّ على وزير الخارجية: كُنّا نأمل أن يقوم بالحد الأدنى من واجباته الوطنية تجاه جرائم العدو

رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة ‏‏إبراهيم الموسوي أنها "ليست المرة الأولى التي ينبري فيها وزير الخارجية لكيل الاتهامات وترويج الافتراءات بحق حزب الله في ‏ظلّ ‏استمرار تمادي العدو المحتل في تغوله ضدّ لبنان واللبنانيين من خلال تسعير جرائمه وانتهاكاته ‏اليومية للسيادة في خرق مستمر وفاضح للقرار الدولي ١٧٠١ وورقة الإجراءات التنفيذية ‏المنبثقة عنه".‏

وقال: "كُنّا نأمل من وزير خارجية لبنان أن يقوم بالحد الأدنى من واجباته ومسؤولياته الوطنية تجاه جرائم العدو، ‏‏باستنكارها ووضعها أمام المجتمع الدولي ومطالبته بالقيام بواجبه بفرضه على العدو تنفيذ اتفاق وقف ‏إطلاق ‏النار، ولكنه ذهب بعيداً في افتراءاته لاتهام حزب الله بالتنصل من وقف إطلاق النار في موقف ‏خطير جداً ينقلب ‏على الثوابت الوطنية وسياسات الحكومة ويعطي العدو تبريراً لاعتداءاته وصك براءة ‏مفتوحا للمضي في إجرامه".‏

وأكد أن "حزب الله ملتزم بما التزمت به الحكومة اللبنانية بموجبات القرار 1701 وورقة الإجراءات التنفيذية"، معتبرا أن "من ‏أبسط واجبات وزير الخارجية أن يلتزم بتوجيهات رئيس الجمهورية ‏‎وسياسات الحكومة التي عليها أن ‏تبادر إلى ‏تصحيح تصريحات هذا الوزير كونها تشوّه الحقائق وتضر بالمصلحة الوطنية".

أخبار لبنان

‏‏إبراهيم الموسوي

وزير الخارجية

حزب الله

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