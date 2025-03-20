لجنة الاقتصاد بشخص رئيسها فريد البستاني تتقدّم بإخبار بحق وزير الاقتصاد السابق

تقدمت لجنة الاقتصاد بشخص رئيسها فريد البستاني بإخبار بحق وزير الاقتصاد السابق أمين سلام .



تقدّم النائب فريد البستاني بإسمه وبإسم لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط بإخبار الى النيابة العامّة التمييزية بحق كلّ من وزير الاقتصاد السابق أمين سلام ومستشاريه كريم سلام

وفادي تميم والمدقق المالي ايلي عبود بتهم الإختلاس والإبتزاز وهدر المال العام.

ويأتي هذا الإخبار نتيجة العمل الجماعي والاستقصاء والتدقيق الذي قامت به لجنة الاقتصاد .