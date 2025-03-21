الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أمن الدولة: لعدم تداول هذا الفيديو عبر وسائل التواصل الإجتماعيّ

أخبار لبنان
2025-03-21 | 02:36
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أمن الدولة: لعدم تداول هذا الفيديو عبر وسائل التواصل الإجتماعيّ
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
أمن الدولة: لعدم تداول هذا الفيديو عبر وسائل التواصل الإجتماعيّ

تهيب المديريّة العامّة لأمن الدولة الجميع بعدم تداول فيديو عبر وسائل التواصل الإجتماعيّ، يتطرق إلى جهاز أمن الدولة و مديره العام السابق.

وأكّدت المديريّة أنّها حريصة على عمل الجهاز والتزامه بالقوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

الدولة:

تداول

الفيديو

وسائل

التواصل

الإجتماعيّ

LBCI التالي
الرئيس عون ترأس اجتماعًا أمنيًا
رجّي لـ"اللواء": التّطبيع غير مطروح والمفاوضات السياسية المباشرة مع إسرائيل مرفوضة نهائيًا
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
04:40

عطية للـLBCI: لسنا بحاجة للـIMF ونملك مصادر تمويل عديدة أخرى مثلًا لنستثمر في الذهب الذي نملكه

LBCI
أخبار دولية
04:33

جهاز الإطفاء يسيطر على حريق تسبب بإغلاق مطار هيثرو في لندن

LBCI
فنّ
04:30

"تحت قلبك عشت سبع شهور"... جورج خباز يعايد والدته على طريقته المميزة (صور)

LBCI
فنّ
04:00

من السّت نجوى الى نبيلة شقير وغيرهنّ... في عيد الأم: استذكروا معنا أشهر الأمهات اللواتي تعرفتم عليهن عبر شاشة الـLBCI (صور)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:58

مياه الجنوب: تسليم عدد إضافيّ من خزانات المياه للبلدات الحدودية المتضررة

LBCI
اقتصاد
03:17

إنخفاض سعر صفيحتي البنزين...

LBCI
أخبار لبنان
03:09

الرئيس عون ترأس اجتماعًا أمنيًا

LBCI
صحف اليوم
01:57

رجّي لـ"اللواء": التّطبيع غير مطروح والمفاوضات السياسية المباشرة مع إسرائيل مرفوضة نهائيًا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-03-19

عطلة المدارس في عيد الفطر وعيد بشارة السيدة العذراء

LBCI
أخبار لبنان
05:15

وزارة الشؤون الاجتماعية: تحويل المساعدات النقدية لشهر آذار في إطار برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الاعاقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:47

الجامعة اليسوعية تحتفل بمرور 150 عامًا على تأسيسها

LBCI
أمن وقضاء
16:55

وزارة الأشغال: طريق في ضهر البيدر سالكة الآن بحذر

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:54

في الفوروم دو بيروت... أجواء الفرح والربح لا تزال مستمرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:52

أكرم إمام أوغلو... ربط الـCravate وذهب مع الشرطة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:50

عزل شمال غزة عن جنوبها وتكثيف الضغط عليها... الإستراتيجية الجديدة للجيش الإسرائيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:49

التغير المناخي يهدد الزراعة...وهذه حلول الوزارة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:47

الجامعة اليسوعية تحتفل بمرور 150 عامًا على تأسيسها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:43

الفساد القضائي...تابع والرهان على التمييزية لملاحقة جميع المتورطين جزائيًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

آلية تعيينات جديدة لموظفي الفئة الاولى..اليكم تفاصيلها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

في رمضان طرابلس وجبل محسن ينتصران على الفوضى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

أحداث حوش السيد علي فتحت النقاش على نشر قوات دولية على الحدود مع سوريا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
صحف اليوم
01:17

مسؤول كبير لـ"الجمهوريّة": ما يحدث على الحدود بين لبنان وسوريا لا علاقة له بالقضايا السياسية

LBCI
أخبار دولية
06:32

بوتين يرسل رسالة إلى نظيره السوري

LBCI
أخبار لبنان
12:59

رئيس الجمهورية: اليوم أكون قد أمضيتُ في هذا الصرح سبعين يوماً...

LBCI
خبر عاجل
10:30

الجيش: إغلاق معابر غير شرعية في القاع والهرمل

LBCI
أخبار لبنان
05:15

وزارة الشؤون الاجتماعية: تحويل المساعدات النقدية لشهر آذار في إطار برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الاعاقة

LBCI
أمن وقضاء
14:58

قوى الامن: تعديل موعد اجراء فحص الصحة العامة والرياضة البدنية للمرشحين الذكور بتاريخ 25 آذار

LBCI
خبر عاجل
14:11

غارات إسرائيلية تستهدف أطراف بلدات الشعرة وشمسطار في البقاع ومرتفعات إقليم التفاح في الجنوب

LBCI
خبر عاجل
13:59

قرار للقاضي الحجار بمنع وزير الإقتصاد السابق أمين سلام من السفر

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More