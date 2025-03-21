عطية للـLBCI: مطار القليعات سيتم تشغيله والشركات الأجنبية والعربية مهتمّة بالاستثمار فيه

أكّد النائب سجيع عطية وجود تدخّلات خارجية في التعيينات، لكن لا يمكن للبنانيين إلّا أن يكونوا إيجابيين وداعمين و"ماشي الحال".



وقال، في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد"، عبر الـLBCI: "لسنا بحاجة للـIMF ونملك مصادر تمويل عديدة أخرى مثلًا لنستثمر في الذهب الذي نملكه إذا سُمح لنا". وأكّد عطية أنّ لبنان دولة غنية، "لكننا جماعة حرامية"، مشيرًا إلى أنّ البلاد تشهد نقلة نوعية وأنّها الفرصة الأخيرة للبلد.



وشدّد على وجوب أن تحمي الدولة اللبنانية حدودها مع سوريا، علماً ان "الجيش اللبنانيّ يحاول قدر الإمكان".



وكشف عن أنّه، في نهاية هذا العام، سيتم تشغيل مطار القليعات لافتاً الى ان الشركات الأجنبية والعربية مهتمّة بالاستثمار فيه.





وقال عطية: "علينا أن نحاسب وعلى رئيسي الجمهورية والحكومة أن يظهرا الهيبة".



وأوضح أنّ قانون ضمان الشيخوخة أُقر لكنه لم يُنفّذ بعد، مشيراً في هذا الاطار الى ان اللجان المختصة اجرت استشارات مع شركات متخصّصة وجلسات واتصال مع 81 دولة في العالم، ليتبين أنّ لبنان يحتاج إلى نحو 900 مليون إلى المليار دولار ، لتغطية من ليس مضموناً من الشعب اللبنانيّ.



وقال: "وضعنا كيفية جلب هذه الموارد، إذ إنّ البطاقة الصحية إنجاز للعهد إن تبنّاها وستكون خطوة كبيرة قابلة للتنفيذ قريباً".







