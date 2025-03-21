"كهرباء لبنان": ملتزمون بالعدالة في التغذية بالتيار بين المناطق اللبنانية كلّها

بعدما قامت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بتوقيف المعامل المائية التابعة لها عن انتاج الطاقة الكهربائية، بسبب النقص الحاد في مخزون المياه لديها، بات إجمالي الطاقة الكهربائية المتوفرة على الشبكة الكهربائية حاليًا يقتصر على معامل الإنتاج الحرارية التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان.



وفي هذا الاطار،أوضحت مؤسسة "كهرباء لبنان"، أنّ أي تفاوت أو استنساب من قبل هذه المصلحة في التغذية الكهربائية، لتغذية تلك المناطق بساعات أكثر من سواها، بحدود 12 ساعة وما فوق، سيؤدي إلى حرمان المناطق اللبنانية الأخرى، بما فيها العاصمة بيروت، من ساعات التغذية المخصصة لها".



ولفتت المؤسسة إلى عدم الالتزام في مناطق عدة تتغذّى من محطات المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بتسديد فواتير الكهرباء المتوجبة عليها، حيث سبق ودعت بموجب كتب وبيانات عدة، وتجدّد دعوتها ، لحثّ هؤلاء المشتركين للالتزام بدفع فواتير الكهرباء المترتبة عليهم، تحت طائلة اتخاذ التدابير اللازمة وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.



وأكّدت المؤسسة أنّها في مختلف المناطق، تبقى على جهوزية لزيادة التغذية بالتيار الكهربائي فقط، وبصورة استثنائية، للمرافق العامة الحيوية الواقعة في نطاق التغذية من محطات المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، من آبار ومحطات ضخ مياه، محطات تكرير الصرف الصحي، مستشفيات حكومية.