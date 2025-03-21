الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
11
o
البقاع
3
o
الجنوب
9
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
8
o
كسروان
14
o
متن
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أكرم من مين
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
11
o
البقاع
3
o
الجنوب
9
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
8
o
كسروان
14
o
متن
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سلام لوفد مجلس التنفيذيين اللبنانيين في السعودية: لا شطب للودائع
أخبار لبنان
2025-03-21 | 08:29
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
سلام لوفد مجلس التنفيذيين اللبنانيين في السعودية: لا شطب للودائع
أعلن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أنه على تواصل شبه يومي مع البنك الدولي في سبيل إقرار تخصيص مبلغ أولي قيمته ٢٥٠ مليون دولار وإقرار منهجية اعادة الاعمار، على أن يُبت بذلك في اجتماعات البنك الدولي أواخر شهر نيسان المقبل.
ولفت سلام في خلال استقباله وفدا من مجلس التنفيذيين اللبنانيين في السعودية، الى أن اجتماعاً لكبار المانحين سيعقد بهدف جمع مليار دولار، كخطوة أولى يليها عقد مؤتمر لإعادة الإعمار، مشيرا الى أنه يفترض أن يترافق مع إجراءات داخلية تتصل بإعادة الفعالية لمجلس الانماء والإعمار.
واعتبر الرئيس سلام، أن آلية التعيينات التي اعتمدتها الحكومة هي المدخل الفعلي للتطبيق من خلال فتح باب الترشح لمركز رئيس وأعضاء مجلس الإنماء والإعمار.
وفي ما يتعلق بالودائع، أكد أنه لن يكون هناك أي شطب للودائع"، قائلا: "سنشطب كلمة "شطب الودائع"، والهدف هو تحرير الودائع، ولن نقبل إلا بحل منصف للمودعين".
وشدّد على البدء بمسار الإصلاح المالي عبر إعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وإعداد مشاريع القوانين الاصلاحية المطلوبة، وفي مقدمها مشروع قانون جديد لرفع السرية المصرفية.
وأكد سلام على إجراء الانتخابات البلدية في موعدها، قائلا: "نحن كحكومة جاهزون لإجرائها ومسألة التأجيل ليست لدينا، وأي تأجيل حتى لو كان تقنيا يقرره النواب وليست الحكومة وحريصون على اجراء كل الاستحقاقات الانتخابية في مواعيدها".
هذا واشار الى أن الحكومة اللبنانية تعمل على وضع آلية تنفيذية للانتقال بلبنان الى دولة رقمية، لافتا إلى أن وزارة الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي ستتحول إلى وزارة مكتملة المواصفات قائمة بذاتها قريبا.
الأمين
بدوره، لفت رئيس مجلس التنفيذيين ربيع الامين، الى أنه تم البحث مع الرئيس سلام في مواضيع تهم الاغتراب والوطن وعلى رأسها موضوع الودائع، مشيرا الى أن سلام أكد أن الحكومة تعمل على الموضوع وأن هناك إجراءات ستبدأ من الاسبوع المقبل.
وقال الأمين إن البحث تناول موضوع تصويت الاغتراب، لافتا الى أن الرئيس سلام مع تصويت المغتربين اللبنانيين على ١٢٨ مقعدا وليس فقط ٦ مقاعد لأنهم يمثلون مليونا و١٠٠ الف ناخب في الخارج، معتبرا أن هذا امر غير عادل ويجب أن يكون التصويت على ١٢٨ مقعدا.
وأضاف: "كما تطرقنا الى موضوع المبادرة التي اطلقها مجلس التنفيذيين اللبنانيين مع مجالس اغترابية في الخارج، وهي تتعلق بكيفية جذب الخبرات الاغترابية لبناء حكومة رقمية في لبنان، وهذا الامر سيكون موضوع المؤتمر الذي سيعقد برعاية رئيس الجمهورية في شهر حزيران المقبل وان الرئيس سلام سيشارك فيه مع الوزراء المعنيين."
أخبار لبنان
التنفيذيين
اللبنانيين
السعودية:
للودائع
التالي
وزير الدفاع: الجيش اللبناني حاضر في كل الإستحقاقات للدفاع عن الحدود
"كهرباء لبنان": ملتزمون بالعدالة في التغذية بالتيار بين المناطق اللبنانية كلّها
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-03-16
وزير المالية: لا شطب للودائع والإصلاح المالي خيار لا بديل عنه والاستقرار النقدي رهن استعادة الثقة
أخبار لبنان
2025-03-16
وزير المالية: لا شطب للودائع والإصلاح المالي خيار لا بديل عنه والاستقرار النقدي رهن استعادة الثقة
0
آخر الأخبار
2025-02-11
نواف سلام: يجب شطب عبارة "شطب الودائع" وسيكون موضوع الإصلاح المالي والاقتصادي والودائع في المصارف بطبيعة الحال ضمن البيان الوزاري فحتى أنا لديّ ودائع كجميع المواطنين
آخر الأخبار
2025-02-11
نواف سلام: يجب شطب عبارة "شطب الودائع" وسيكون موضوع الإصلاح المالي والاقتصادي والودائع في المصارف بطبيعة الحال ضمن البيان الوزاري فحتى أنا لديّ ودائع كجميع المواطنين
0
أخبار لبنان
2025-03-18
جابر لـ"الجمهورية": لا شطب أو تصفير للودائع وستُستعاد بصورة تدريجية
أخبار لبنان
2025-03-18
جابر لـ"الجمهورية": لا شطب أو تصفير للودائع وستُستعاد بصورة تدريجية
0
أخبار لبنان
2025-03-20
رجي اطلع من وفد مجلس التنفيذيين اللبنانيين على طبيعة عمل المجلس ودوره الاقتصادي
أخبار لبنان
2025-03-20
رجي اطلع من وفد مجلس التنفيذيين اللبنانيين على طبيعة عمل المجلس ودوره الاقتصادي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:51
مكتبا الشؤون البلدية في "أمل" و"حزب الله": دعوات مشبوهة تحرّض على النازحين والمطلوب تحرك فوري
أخبار لبنان
14:51
مكتبا الشؤون البلدية في "أمل" و"حزب الله": دعوات مشبوهة تحرّض على النازحين والمطلوب تحرك فوري
0
تقارير نشرة الاخبار
14:33
للأمّهات حصّة في الربح والجوائز ضمن برنامج "أكرم من مين"
تقارير نشرة الاخبار
14:33
للأمّهات حصّة في الربح والجوائز ضمن برنامج "أكرم من مين"
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
للامهات اللواتي يركضن ماراثون الحياة الى جانبنا : كل عام وانتن بخير
تقارير نشرة الاخبار
14:30
للامهات اللواتي يركضن ماراثون الحياة الى جانبنا : كل عام وانتن بخير
0
تقارير نشرة الاخبار
14:27
عيد الام في القصر الجمهوري جمع السيدة الاولى والموظفات الامهات فيه
تقارير نشرة الاخبار
14:27
عيد الام في القصر الجمهوري جمع السيدة الاولى والموظفات الامهات فيه
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
12:09
معدّة للتهريب عبر مرفأ بيروت... ضبط ١١٠٠ كلغ من مادة حشيشة الكيف
أمن وقضاء
12:09
معدّة للتهريب عبر مرفأ بيروت... ضبط ١١٠٠ كلغ من مادة حشيشة الكيف
0
أمن وقضاء
2025-03-14
البيطار استجوب مقلد وتركه بسند إقامة
أمن وقضاء
2025-03-14
البيطار استجوب مقلد وتركه بسند إقامة
0
صحة وتغذية
09:00
متلازمة "الأم المثالية"... تهديد جديد للأمهات في مجتمع يدفعهن نحو الكمال!
صحة وتغذية
09:00
متلازمة "الأم المثالية"... تهديد جديد للأمهات في مجتمع يدفعهن نحو الكمال!
0
فنّ
08:50
رسالة مؤثرة من نادين الراسي لولديها في عيد الأم: "انشالله استاهل شوفكن بالسما" (صورة)
فنّ
08:50
رسالة مؤثرة من نادين الراسي لولديها في عيد الأم: "انشالله استاهل شوفكن بالسما" (صورة)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:33
للأمّهات حصّة في الربح والجوائز ضمن برنامج "أكرم من مين"
تقارير نشرة الاخبار
14:33
للأمّهات حصّة في الربح والجوائز ضمن برنامج "أكرم من مين"
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
للامهات اللواتي يركضن ماراثون الحياة الى جانبنا : كل عام وانتن بخير
تقارير نشرة الاخبار
14:30
للامهات اللواتي يركضن ماراثون الحياة الى جانبنا : كل عام وانتن بخير
0
تقارير نشرة الاخبار
14:27
عيد الام في القصر الجمهوري جمع السيدة الاولى والموظفات الامهات فيه
تقارير نشرة الاخبار
14:27
عيد الام في القصر الجمهوري جمع السيدة الاولى والموظفات الامهات فيه
0
تقارير نشرة الاخبار
14:25
تعرّفوا إلى الحاجّة وجيهة: أُم لـ24 ولداً وجدّة لـ250 حفيداً..
تقارير نشرة الاخبار
14:25
تعرّفوا إلى الحاجّة وجيهة: أُم لـ24 ولداً وجدّة لـ250 حفيداً..
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
هنا ينام زعيم حزب الشعب الجمهوريّ فيما الاحتجاجات في تركيا مستمرة..
تقارير نشرة الاخبار
14:23
هنا ينام زعيم حزب الشعب الجمهوريّ فيما الاحتجاجات في تركيا مستمرة..
0
تقارير نشرة الاخبار
14:21
الصراع السوداني المتصاعد أبعد من صراع جنرالين بل تنافسٌ دولي على موارد البلد
تقارير نشرة الاخبار
14:21
الصراع السوداني المتصاعد أبعد من صراع جنرالين بل تنافسٌ دولي على موارد البلد
0
تقارير نشرة الاخبار
14:21
معنى الأمّ والأمومة.. بعيون أمّهات لبنانيات
تقارير نشرة الاخبار
14:21
معنى الأمّ والأمومة.. بعيون أمّهات لبنانيات
0
تقارير نشرة الاخبار
14:19
اشتعال الداخل الاسرائيلي لم يمنع تل ابيب من توسيع خطة العملية العسكرية في قطاع غزة
تقارير نشرة الاخبار
14:19
اشتعال الداخل الاسرائيلي لم يمنع تل ابيب من توسيع خطة العملية العسكرية في قطاع غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:17
تراجع المتساقطات ينذر بأزمة مياه... ووزارة الطاقة الى العمل درّ!
تقارير نشرة الاخبار
14:17
تراجع المتساقطات ينذر بأزمة مياه... ووزارة الطاقة الى العمل درّ!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
صحف اليوم
01:17
مسؤول كبير لـ"الجمهوريّة": ما يحدث على الحدود بين لبنان وسوريا لا علاقة له بالقضايا السياسية
صحف اليوم
01:17
مسؤول كبير لـ"الجمهوريّة": ما يحدث على الحدود بين لبنان وسوريا لا علاقة له بالقضايا السياسية
2
اقتصاد
03:17
إنخفاض سعر صفيحتي البنزين...
اقتصاد
03:17
إنخفاض سعر صفيحتي البنزين...
3
أخبار لبنان
03:09
الرئيس عون ترأس اجتماعًا أمنيًا
أخبار لبنان
03:09
الرئيس عون ترأس اجتماعًا أمنيًا
4
صحف اليوم
01:26
اسم أنسب لتولّي حاكميّة مصرف لبنان يدور بين ثلاثة أسماء (الجمهورية)
صحف اليوم
01:26
اسم أنسب لتولّي حاكميّة مصرف لبنان يدور بين ثلاثة أسماء (الجمهورية)
5
أخبار لبنان
02:36
أمن الدولة: لعدم تداول هذا الفيديو عبر وسائل التواصل الإجتماعيّ
أخبار لبنان
02:36
أمن الدولة: لعدم تداول هذا الفيديو عبر وسائل التواصل الإجتماعيّ
6
حال الطقس
06:04
منخفض جوّيّ يؤثّر على لبنان ليضعف بعد الظهر
حال الطقس
06:04
منخفض جوّيّ يؤثّر على لبنان ليضعف بعد الظهر
7
صحف اليوم
01:32
مصدر ديبلوماسيّ غربيّ لـ"الأنباء الكويتيّة": رسائل ديبلوماسية عاجلة إلى لبنان
صحف اليوم
01:32
مصدر ديبلوماسيّ غربيّ لـ"الأنباء الكويتيّة": رسائل ديبلوماسية عاجلة إلى لبنان
8
اسرار
00:55
أسرار الصّحف المحلية 21-3-2025
اسرار
00:55
أسرار الصّحف المحلية 21-3-2025
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More