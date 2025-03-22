نازك الحريري تنعى شديد: غيابها سيترك فراغًا كبيرًا في فلك الإعلام

نعت نازك رفيق الحريري "الاعلامية القديرة هدى شديد"، وقالت في بيان: "إن لبنان يودع اليوم وبحزن كبير في شهر رمضان المبارك وفي يوم عيد الام، هذا اليوم الذي يجسد أسمى معاني الانسانية والمحبة والتسامح والتراحم، وجهًا اعلاميًا مشرقًا، خطّت برأيها الحر والسديد وحرفيتها العالية تاريخًا طويلًا من العطاء الوطني. اليوم غاب عن لبنان مناضلة ومدافعة شجاعة عن الاعلام وصاحبة رؤية مستشرِفة واخلاق راقية سوف تظلّ أعمالُها راسخة في ذاكرة الاعلام والوطن. كانت الحياة تليق بها وكان النجاح يواكب حياتها المهنية منذ بدئها. وقد أثبتم في كل محطة أن حب الحياة لا يبارحها وأن روح الأمل تعيش فيها وتعبق في مسيرتها المهنية بكل شجاعة وإصرار وان ايمانها بالله سبحانه وتعالى كبير جدًا. أمضت العزيزة هدى، رحمها الله، عمرها في خدمة الإعلام والقضايا الوطنية والإنسانية المحقة من كل منبر اعتلته، وسيترك غيابها فراغًا كبيرًا في فلك الإعلام. وإنني باسمي وباسم عائلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، أتقدم من أسرتها الكريمة ومن الجسم الإعلامي بصادق العزاء والمؤاساة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الراحلة الغالية بواسع الرحمة والمغفرة."