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دانيال عبيد: لما هدى تحب بتحب للآخر (فيديو)
أخبار لبنان
2025-03-22 | 06:40
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دانيال عبيد: لما هدى تحب بتحب للآخر (فيديو)
في وداع الاستثنائية هدى شديد، كشفت الصحافية دانيال عبيد عن قصص مختلفة مرتبطة بالزميلة وجوانب مختلفة من شخصيتها.
وكشفت دانيال عبيد أنه كان لدى الراحلة، شقيقة قد توفيت قبل إنجابها بسنة ونصف، ولكن لم تشطب العائلة اسمها من دوائر القيد، وعاشت هدى بهذا الاسم، ما جعلها تعتبر أنها لا تملك هوية.
وفي هذا السياق، قام شقيق هدى طوني شديد، بمبادرة مع زوجته حيث كرّماها من خلال منح اسم هدى لابنتهما، "هالمرة حيكون في بنت عإسمك إنت".
وأضافت دانيال عبيد أن زواج هدى لم يلقَ الموافقة والترحيب، ولكنها قررت أن تخوض رحلة الحب لأنها أحبّت زوجها كثيرًا، قائلة "لما تحب بتحب للآخر بس إذا كرهت ما بتكره للآخر".
وشرحت دانيال عبيد أن الزواج دام لأشهر قليلة ولكنها بقت منتمية لهذا الحب حتى النفس الأخير، وكرّمت هدى زوجها الراحل من خلال إصدار كتابه.
هدى شديد كانت "عنوانًا للوفاء"، لذلك قدّرت كثيرًا وفاء عائلة الـLBCI ومساندتها لها ومساعدة رئيس مجلس إدارتها الشيخ بيار الضاهر.
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