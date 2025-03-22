البستاني ردّاً على وزير الاقتصاد السابق أمين سلام: إذهب الى القضاء

كتب النائب فريد البستاني عبر موقع "إكس" ردّاً على المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الاقتصاد السابق أمين سلام: "شاهدنا واصغينا بكلّ انتباه الى المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الاقتصاد السابق أمين سلام للرد على الإخبار المقدّم من قبلي ومن لجنة الاقتصاد بالإجماع بحقّه، وجوابنا هو التالي:



للتذكير، إن لجنة الاقتصاد برئاستي هي التي اقرّت قانون المنافسة، وللتذكير ايضاً فإن تعيين رئيس لهيئة الرقابة على شركات التأمين تمّ بضغط كبير من قبل لجنتنا لأن الوزير كان مستسيغ عدم وجود رئيس للجنة لكي يواصل رئاستها من دون حسيب او رقيب".



وأضاف: "امّا الاتهامات الأخرى التي ساقها بحقنا فهي سخرية ما بعدها سخرية، لقد قمنا بواجبنا والقضاء هو الفصل، اذهب الى القضاء."