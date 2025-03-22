الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
12
o
البقاع
3
o
الجنوب
11
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
8
o
كسروان
14
o
متن
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
12
o
البقاع
3
o
الجنوب
11
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
8
o
كسروان
14
o
متن
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزيرة التربية: نؤكد على النهج الإصلاحي الذي التزمت به الحكومة لإيصال المعلمين الى حقوقهم
أخبار لبنان
2025-03-22 | 10:12
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
وزيرة التربية: نؤكد على النهج الإصلاحي الذي التزمت به الحكومة لإيصال المعلمين الى حقوقهم
أعلنت وزيرة التربية ريما كرامي، أنه أمام ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي وتوجه بعض المعلمات والمعلمين الى اعلان الاضراب والدعوة الى اعتصامات، يهم وزارة التربية ان توضح أن صوت المعلمات والمعلمين ومطالبهم المحقة قد وصل.
ولفتت في بيان الى أن الوزارة في لقاءات مختلفة مع ممثلات وممثلين الروابط المتعددة، ـكدت انها تتبنى المطالب بتسوية الأوضاع وصولا الى تحقيق سلسلة رتب ورواتب عادلة، وانها لن تألوا جهدا لتحقيق ذلك، مشيرة الى أن المعلمات والمعلمين ليسوا بحاجة لرفع الصوت لإسماعها مطالبهم.
وأشارت الى أن كل ما حصل وتوقيته قبل الأعياد لم يكن بقرار من الوزيرة او بإرادتها انما كان نتيجة الأمور التالية:
- عدم موافقة وزارة المال والحكومة على اقرار مراسيم سلف خزينة، التي حملتها الى جلسات مجلس الوزراء فور حصول الحكومة على الثقة، لأنها مخالفة لقانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٤ المادة العاشرة.
- اقرار موازنة العام ٢٠٢٥ بمرسوم ما ادى الى تغيير الية الدفع بكاملها.
- استنفاد السلف التي اقرت سابقا، مما جعل دفع ما سمي ببدل انتاجية وفق الاليات السابقة مستحيلا.
وأكدت كرامي أنها معهم صفا واحدا وليست فريقا ضدهم، داعية اياهم للتفكير بواقعية بالسبل الناجعة لتحقيق مطالبهم ضمن الإمكانيات المادية المتوفرة لدى وزارة المال، وصولا لحملها الى مجلس الوزراء او اعداد مشاريع القوانين الضرورية لإنصافهم.
ولفتت الى انه لا يخفى على احد ان هذه الامور بحاجة الى جلسات وحوارات مفتوحة ضمن الوزارة، بدأتها باللقاءات المفتوحة التي تعقدها أسبوعيا ولا يمكن ان تتم بجو من الشحن والمواجهات وان تنقل الى الشارع.
كما كررت اسفها لكل معلمة ومعلم تضرروا من هذه الإجراءات التي فرضت عليها بتوقيتها السيئ لما بيناه انفا، مؤكدة تفهمها لغضبهم واستيائهم، ومكررة التزامها بالعمل عبر جميع مكونات الإدارة لجدولة الدفع بأفضل الطرق الممكنة و دون تأخير لجميع المعنيين.
هذا وأكدت أنها أعطت التعليمات للأجهزة المالية بإعداد دراسة مفصلة حول تكلفة المطالب المرفوعة والمبلغة منها في اللقاءات والمراسلات كافة لتحديد الحاجات للعمل مع وزارة المالية على سبل وضع اطر لتحقيقها.
كذلك أكدت على اتباعها للنهج الإصلاحي الذي التزمت به الحكومة والعودة الى تطبيق الأصول القانونية المرعية الاجراء وسيلة لإيصال المعلمات والمعلمين الى حقوقهم.
ولفتت نظر المعلمات والمعلمين ولاسيما المتعاقدين والمتعاقدات الى انه لم يسبق أن صدر أي قرار بمنحهم منحة إنتاجية عن أشهر عطلة الصيف، انما تم منحهم مساعدة اجتماعية لعام واحد دون أن ترصد أي أموال لمنحها للسنين المقبلة، ومع يقينها بضرورة تصحيح الأجور لكن من الضروري وضع الأمور بنصابها الواقعي.
ودعت الوزيرة الجميع الى التعاون والتكاتف من أجل تحقيق المطالب المحقة واللجوء الى الحوار الواقعي والبناء المبني على أسس القانون والامكانيات المتوفرة للدولة، وتجنيب التلاميذ دفع ثمن الازمات المتلاحقة التي ضربت بنية الدولة المالية والإدارية وهدمت إمكانيات المعلمين والمعلمات الاقتصادية.
وشددت على التزامها بالعمل الدؤوب لتحقيق مطالب المعلمين والمعلمات المحقة والعادلة والقانونية، املة التروي وتجاوز هذه الازمة.
أخبار لبنان
التربية:
النهج
الإصلاحي
التزمت
الحكومة
لإيصال
المعلمين
حقوقهم
التالي
واشنطن تريد تقليص عديد اليونيفل في الجنوب إلى أقل من النصف (الأخبار)
لبنان يودع الزميلة هدى شديد... وهذه تفاصيل الجنازة والتعازي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-03-03
قرار لوزيرة التربية باقفال المدارس والثانويات والمعاهد والمهنيات في 10 آذار لمناسبة عيد المعلم
أخبار لبنان
2025-03-03
قرار لوزيرة التربية باقفال المدارس والثانويات والمعاهد والمهنيات في 10 آذار لمناسبة عيد المعلم
0
أخبار لبنان
2025-03-19
وزيرة التربية ارسلت الى الحكومة مشروع إلغاء الشهادة المتوسطة...
أخبار لبنان
2025-03-19
وزيرة التربية ارسلت الى الحكومة مشروع إلغاء الشهادة المتوسطة...
0
أخبار لبنان
2025-02-06
وزارة التربية: ما قام به رئيس بلدية البداوي برسم محافظ الشمال ووزير الداخلية والبلديات
أخبار لبنان
2025-02-06
وزارة التربية: ما قام به رئيس بلدية البداوي برسم محافظ الشمال ووزير الداخلية والبلديات
0
اقتصاد
2025-02-13
وزير المالية عرض البرنامج الإصلاحي للحكومة مع السفيرة الأميركية
اقتصاد
2025-02-13
وزير المالية عرض البرنامج الإصلاحي للحكومة مع السفيرة الأميركية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
02:08
"نودع معها جزءًا منا"... الـLBCI تنعى هدى شديد
خبر عاجل
02:08
"نودع معها جزءًا منا"... الـLBCI تنعى هدى شديد
0
خبر عاجل
16:54
مركز طوارئ الصحة: 7 شهداء و40 جريحًا حصيلة الغارات اليوم
خبر عاجل
16:54
مركز طوارئ الصحة: 7 شهداء و40 جريحًا حصيلة الغارات اليوم
0
أخبار لبنان
16:21
"كلمة من القلب"... وسام حنا يوجّه رسالة إلى المناضلة هدى شديد (فيديو)
أخبار لبنان
16:21
"كلمة من القلب"... وسام حنا يوجّه رسالة إلى المناضلة هدى شديد (فيديو)
0
أخبار لبنان
16:13
اتصال بين سلام ونظيره القطري... هذا ما تم التأكيد عليه
أخبار لبنان
16:13
اتصال بين سلام ونظيره القطري... هذا ما تم التأكيد عليه
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:40
بلدة رشعين تبكي هدى... الأجواء من القرية التي أحبتها حتى الرمق الأخير
أخبار لبنان
14:40
بلدة رشعين تبكي هدى... الأجواء من القرية التي أحبتها حتى الرمق الأخير
0
أخبار دولية
13:26
عشرات القتلى في هجوم لقوات الدعم السريع في دارفور
أخبار دولية
13:26
عشرات القتلى في هجوم لقوات الدعم السريع في دارفور
0
أخبار لبنان
2025-03-19
الصدي بحث مع سفير الجزائر في تعزيز التعاون بين البلدين
أخبار لبنان
2025-03-19
الصدي بحث مع سفير الجزائر في تعزيز التعاون بين البلدين
0
تقارير نشرة الاخبار
15:05
لبنان والرشوة: قصة عشق حان وقت إنهائها
تقارير نشرة الاخبار
15:05
لبنان والرشوة: قصة عشق حان وقت إنهائها
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
15:07
في مئوية الجامعة اللبنانية الاميركية LAU... دعم للطلاب والمرضى ومبادرات الإبتكار
تقارير نشرة الاخبار
15:07
في مئوية الجامعة اللبنانية الاميركية LAU... دعم للطلاب والمرضى ومبادرات الإبتكار
0
تقارير نشرة الاخبار
15:05
لبنان والرشوة: قصة عشق حان وقت إنهائها
تقارير نشرة الاخبار
15:05
لبنان والرشوة: قصة عشق حان وقت إنهائها
0
أخبار لبنان
15:03
بعد الغارات الاسرائيلية على لبنان... هذا ما قاله الرؤساء الثلاثة
أخبار لبنان
15:03
بعد الغارات الاسرائيلية على لبنان... هذا ما قاله الرؤساء الثلاثة
0
تقارير نشرة الاخبار
15:00
اسرائيل تهدد: بيروت مقابل المطلة
تقارير نشرة الاخبار
15:00
اسرائيل تهدد: بيروت مقابل المطلة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:58
تصعيد اسرائيلي في الجنوب... وحزب الله ينفي أي علاقة له بالصورايخ
تقارير نشرة الاخبار
14:58
تصعيد اسرائيلي في الجنوب... وحزب الله ينفي أي علاقة له بالصورايخ
0
أخبار لبنان
14:53
الصحافية ليندا مشلب تروي ما قالته هدى في الساعات الأخيرة: "قوليلون يرحموني"
أخبار لبنان
14:53
الصحافية ليندا مشلب تروي ما قالته هدى في الساعات الأخيرة: "قوليلون يرحموني"
0
أخبار لبنان
14:51
الطبيب ناجي الصغير للـLBCI: هدى كانت تعلم قدرها
أخبار لبنان
14:51
الطبيب ناجي الصغير للـLBCI: هدى كانت تعلم قدرها
0
تقارير نشرة الاخبار
14:49
هدى شديد الاخت والعمة والام... وداعاً
تقارير نشرة الاخبار
14:49
هدى شديد الاخت والعمة والام... وداعاً
0
أخبار لبنان
14:40
بلدة رشعين تبكي هدى... الأجواء من القرية التي أحبتها حتى الرمق الأخير
أخبار لبنان
14:40
بلدة رشعين تبكي هدى... الأجواء من القرية التي أحبتها حتى الرمق الأخير
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
18:49
لبنان يودع الزميلة هدى شديد... وهذه تفاصيل الجنازة والتعازي
أخبار لبنان
18:49
لبنان يودع الزميلة هدى شديد... وهذه تفاصيل الجنازة والتعازي
2
أخبار لبنان
06:30
"أنا عم بحلم شي؟"... ليندا مشلب تتحدث عن اللحظات الأخيرة برفقة هدى شديد (فيديو)
أخبار لبنان
06:30
"أنا عم بحلم شي؟"... ليندا مشلب تتحدث عن اللحظات الأخيرة برفقة هدى شديد (فيديو)
3
خبر عاجل
02:08
"نودع معها جزءًا منا"... الـLBCI تنعى هدى شديد
خبر عاجل
02:08
"نودع معها جزءًا منا"... الـLBCI تنعى هدى شديد
4
أخبار لبنان
13:10
"ياريت كنت أعرفك أبكر"... ندى اندراوس: إنتِ حد ملاكي بالسما (فيديو)
أخبار لبنان
13:10
"ياريت كنت أعرفك أبكر"... ندى اندراوس: إنتِ حد ملاكي بالسما (فيديو)
5
فنّ
17:50
باسم مغنية: هدّتني هدى شديد
فنّ
17:50
باسم مغنية: هدّتني هدى شديد
6
خبر عاجل
14:46
أدرعي: هاجمنا مقرات وبنى تحتية وعناصر ومنصات صاروخية ومستودع أسلحة لحزب الله
خبر عاجل
14:46
أدرعي: هاجمنا مقرات وبنى تحتية وعناصر ومنصات صاروخية ومستودع أسلحة لحزب الله
7
أخبار لبنان
07:54
عون معزيًا عائلة شديد: سنذكرها دائمًا وستكون حاضرة معنا بالفكر والعقل والقلب
أخبار لبنان
07:54
عون معزيًا عائلة شديد: سنذكرها دائمًا وستكون حاضرة معنا بالفكر والعقل والقلب
8
أمن وقضاء
03:38
سلام يحذر من تجدد العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية
أمن وقضاء
03:38
سلام يحذر من تجدد العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More