الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزيرة التربية: نؤكد على النهج الإصلاحي الذي التزمت به الحكومة لإيصال المعلمين الى حقوقهم

أخبار لبنان
2025-03-22 | 10:12
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزيرة التربية: نؤكد على النهج الإصلاحي الذي التزمت به الحكومة لإيصال المعلمين الى حقوقهم
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
وزيرة التربية: نؤكد على النهج الإصلاحي الذي التزمت به الحكومة لإيصال المعلمين الى حقوقهم

أعلنت وزيرة التربية ريما كرامي، أنه أمام ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي وتوجه بعض المعلمات والمعلمين الى اعلان الاضراب والدعوة الى اعتصامات، يهم وزارة التربية ان توضح أن صوت المعلمات والمعلمين ومطالبهم المحقة قد وصل.

ولفتت في بيان الى أن الوزارة في لقاءات مختلفة مع ممثلات وممثلين الروابط المتعددة، ـكدت انها تتبنى المطالب بتسوية الأوضاع وصولا الى تحقيق سلسلة رتب ورواتب عادلة، وانها لن تألوا جهدا لتحقيق ذلك، مشيرة الى أن المعلمات والمعلمين ليسوا بحاجة لرفع الصوت لإسماعها مطالبهم.

وأشارت الى أن كل ما حصل وتوقيته قبل الأعياد لم يكن بقرار من الوزيرة او بإرادتها انما كان نتيجة الأمور التالية:

- عدم موافقة وزارة المال والحكومة على اقرار مراسيم سلف خزينة، التي حملتها الى جلسات مجلس الوزراء فور حصول الحكومة على الثقة، لأنها مخالفة لقانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٤ المادة العاشرة.

- اقرار موازنة العام ٢٠٢٥ بمرسوم ما ادى الى تغيير الية الدفع بكاملها.

- استنفاد السلف التي اقرت سابقا، مما جعل دفع ما سمي ببدل انتاجية وفق الاليات السابقة مستحيلا.

وأكدت كرامي أنها معهم صفا واحدا وليست فريقا ضدهم، داعية اياهم للتفكير بواقعية بالسبل الناجعة لتحقيق مطالبهم ضمن الإمكانيات المادية المتوفرة لدى وزارة المال، وصولا لحملها الى مجلس الوزراء او اعداد مشاريع القوانين الضرورية لإنصافهم.

ولفتت الى انه لا يخفى على احد ان هذه الامور بحاجة الى جلسات وحوارات مفتوحة ضمن الوزارة، بدأتها باللقاءات المفتوحة التي تعقدها أسبوعيا ولا يمكن ان تتم بجو من الشحن والمواجهات وان تنقل الى الشارع.

كما كررت اسفها لكل معلمة ومعلم تضرروا من هذه الإجراءات التي فرضت عليها بتوقيتها السيئ لما بيناه انفا، مؤكدة تفهمها لغضبهم واستيائهم، ومكررة التزامها بالعمل عبر جميع مكونات الإدارة لجدولة الدفع بأفضل الطرق الممكنة و دون تأخير لجميع المعنيين.

هذا وأكدت أنها أعطت التعليمات للأجهزة المالية بإعداد دراسة مفصلة حول تكلفة المطالب المرفوعة والمبلغة منها في اللقاءات والمراسلات كافة لتحديد الحاجات للعمل مع وزارة المالية على سبل وضع اطر لتحقيقها.

كذلك أكدت على اتباعها للنهج الإصلاحي الذي التزمت به الحكومة والعودة الى تطبيق الأصول القانونية المرعية الاجراء وسيلة لإيصال المعلمات والمعلمين الى حقوقهم.

ولفتت نظر المعلمات والمعلمين ولاسيما المتعاقدين والمتعاقدات الى انه لم يسبق أن صدر أي قرار بمنحهم منحة إنتاجية عن أشهر عطلة الصيف، انما تم منحهم مساعدة اجتماعية لعام واحد دون أن ترصد أي أموال لمنحها للسنين المقبلة، ومع يقينها بضرورة تصحيح الأجور لكن من الضروري وضع الأمور بنصابها الواقعي.

ودعت الوزيرة الجميع الى التعاون والتكاتف من أجل تحقيق المطالب المحقة واللجوء الى الحوار الواقعي والبناء المبني على أسس القانون والامكانيات المتوفرة للدولة، وتجنيب التلاميذ دفع ثمن الازمات المتلاحقة التي ضربت بنية الدولة المالية والإدارية وهدمت إمكانيات المعلمين والمعلمات الاقتصادية.
 
وشددت على التزامها بالعمل الدؤوب لتحقيق مطالب المعلمين والمعلمات المحقة والعادلة والقانونية، املة التروي وتجاوز هذه الازمة.

أخبار لبنان

التربية:

النهج

الإصلاحي

التزمت

الحكومة

لإيصال

المعلمين

حقوقهم

LBCI التالي
واشنطن تريد تقليص عديد اليونيفل في الجنوب إلى أقل من النصف (الأخبار)
لبنان يودع الزميلة هدى شديد... وهذه تفاصيل الجنازة والتعازي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-03-03

قرار لوزيرة التربية باقفال المدارس والثانويات والمعاهد والمهنيات في 10 آذار لمناسبة عيد المعلم

LBCI
أخبار لبنان
2025-03-19

وزيرة التربية ارسلت الى الحكومة مشروع إلغاء الشهادة المتوسطة...

LBCI
أخبار لبنان
2025-02-06

وزارة التربية: ما قام به رئيس بلدية البداوي برسم محافظ الشمال ووزير الداخلية والبلديات

LBCI
اقتصاد
2025-02-13

وزير المالية عرض البرنامج الإصلاحي للحكومة مع السفيرة الأميركية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
02:08

"نودع معها جزءًا منا"... الـLBCI تنعى هدى شديد

LBCI
خبر عاجل
16:54

مركز طوارئ الصحة: 7 شهداء و40 جريحًا حصيلة الغارات اليوم

LBCI
أخبار لبنان
16:21

"كلمة من القلب"... وسام حنا يوجّه رسالة إلى المناضلة هدى شديد (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
16:13

اتصال بين سلام ونظيره القطري... هذا ما تم التأكيد عليه

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:40

بلدة رشعين تبكي هدى... الأجواء من القرية التي أحبتها حتى الرمق الأخير

LBCI
أخبار دولية
13:26

عشرات القتلى في هجوم لقوات الدعم السريع في دارفور

LBCI
أخبار لبنان
2025-03-19

الصدي بحث مع سفير الجزائر في تعزيز التعاون بين البلدين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:05

لبنان والرشوة: قصة عشق حان وقت إنهائها

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:07

في مئوية الجامعة اللبنانية الاميركية LAU... دعم للطلاب والمرضى ومبادرات الإبتكار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:05

لبنان والرشوة: قصة عشق حان وقت إنهائها

LBCI
أخبار لبنان
15:03

بعد الغارات الاسرائيلية على لبنان... هذا ما قاله الرؤساء الثلاثة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:00

اسرائيل تهدد: بيروت مقابل المطلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:58

تصعيد اسرائيلي في الجنوب... وحزب الله ينفي أي علاقة له بالصورايخ

LBCI
أخبار لبنان
14:53

الصحافية ليندا مشلب تروي ما قالته هدى في الساعات الأخيرة: "قوليلون يرحموني"

LBCI
أخبار لبنان
14:51

الطبيب ناجي الصغير للـLBCI: هدى كانت تعلم قدرها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:49

هدى شديد الاخت والعمة والام... وداعاً

LBCI
أخبار لبنان
14:40

بلدة رشعين تبكي هدى... الأجواء من القرية التي أحبتها حتى الرمق الأخير

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
18:49

لبنان يودع الزميلة هدى شديد... وهذه تفاصيل الجنازة والتعازي

LBCI
أخبار لبنان
06:30

"أنا عم بحلم شي؟"... ليندا مشلب تتحدث عن اللحظات الأخيرة برفقة هدى شديد (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
02:08

"نودع معها جزءًا منا"... الـLBCI تنعى هدى شديد

LBCI
أخبار لبنان
13:10

"ياريت كنت أعرفك أبكر"... ندى اندراوس: إنتِ حد ملاكي بالسما (فيديو)

LBCI
فنّ
17:50

باسم مغنية: هدّتني هدى شديد

LBCI
خبر عاجل
14:46

أدرعي: هاجمنا مقرات وبنى تحتية وعناصر ومنصات صاروخية ومستودع أسلحة لحزب الله

LBCI
أخبار لبنان
07:54

عون معزيًا عائلة شديد: سنذكرها دائمًا وستكون حاضرة معنا بالفكر والعقل والقلب

LBCI
أمن وقضاء
03:38

سلام يحذر من تجدد العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More