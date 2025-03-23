مدير المركز الكاثوليكي للإعلام نعى هدى شديد: نودّع وجهاً إعلامياً تميّز بالموضوعية والمهنية

نعى مدير المركز الكاثوليكي للإعلام المونسنيور عبدو أبو كسم الإعلامية هدى شديد.وقال: "نودّع اليوم وجهاً إعلامياً تميّز بالموضوعية والمهنية في كل مسيرته المهنية، وجهاً حافظ على القيم والأخلاق وابتعد عن التحريض".وأضاف: "تغيب العزيزة هدى عن هذه الدنيا في زمن الصوم وما يحمل من معان إيمانية، هي المؤمنة التي كانت دائماً تقول لتكن مشيئتك. حاربت المرض الخبيث بصبر وشجاعة وبقيت حتى ايام قليلة تحافظ على رباطة جأشها على الشاشة قبل أن تستسلم وتنتقل إلى حيث لا ألم ولا وجع بجوار الرب الذي سيضيء لها نوره الأزلي، المسيح قام".