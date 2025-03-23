رافقت القصر الجمهوري لسنوات... هذا ما كشفه نبيل بو منصف عن مسيرة هدى شديد المهنية (فيديو)

قبل بدء مراسم دفنها في كاتدرائية مار جرجس للموارنة وسط بيروت، استضاف الإعلامي يزبك وهبة في استوديو الـLBCI الأستاذ نبيل بو منصف، نائب رئيس تحرير جريدة النهار، حيث عملت الراحلة هدى شديد لسنوات عدّة.

بو منصف، الذي رافقها كزميل لأكثر من ربع قرن، استرجع بعض المحطات من مسيرتها المهنية، وقال: "في العام 2000، كانت ألين صعب تمثل النهار في قصر بعبدا، وبعدها تسلّمت هدى هذه المهمة بعد انتقالها من جريدة اللواء. ومنذ ذلك الحين، أصبحت صلة وصل مهمة في تغطية أخبار القصر الجمهوري، وكانت تزوّدنا دائمًا بمعلومات موثوقة ومصادر دقيقة".

وأضاف: "على الصعيد المهني، لم تكن تحتاج لتوجيه، كانت تعرف تمامًا ماذا تفعل. هدى كانت تمثل جيلًا عرف الأصول، وتمسّك بالمهنية والمصداقية، وكانت تعمل بطاقة عالية في أكثر من مؤسسة إعلامية".

وأشار بو منصف إلى أن هدى تميّزت بقدرتها على استقاء المعلومات من مختلف الأطراف، ولم تكن منحازة. وتابع: "كنا نعتمد عليها كثيرًا في تغطية جلسات مجلس الوزراء، وكانت دائمًا قريبة من مصادر القرار في بعبدا وتحظى بثقة السياسيين".

هدى التي عرفت الحزن باكرًا بعد وفاة زوجها في سنّ الشباب، تركت أيضًا بصمتها في عالم الصحافة، لتبقى ذكراها حاضرة في قلوب زملائها وكل من عرفها عن قرب.

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