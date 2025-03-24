أبو فاعور: نأمل أن يتوحد الموقف اللبناني خلف الدولة بالالتزام بتطبيق الـ١٧٠١

أمل عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور ألا تتكرر المأساة التي عاشها اللبنانيون، وذلك بعد الاعتداءات الاسرئيلية وإطلاق صواريخ يوم السبت، متمنيا أن يتوحد الموقف اللبناني الجامع خلف الدولة بالالتزام بتطبيق القرار ١٧٠١ والالتزام جميعا بما وافقت عليه الحكومة اللبنانية، والالتزام بأن تكون الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية هي خيار الجميع.وشدّد في خلال افطار رمضاني، على أن الدولة مهما كانت ضعيفة هي الأفضل للبنانيين، وأنها مهما كانت غير قادرة لكنها جاهدة لأجل تحقيق ما نبتغيه كلبنانيين.وأعرب أبو فاعور عن أمله بالعودة إلى الذات الوطنية الواحدة والموحدة، وعودة الجميع إلى الدولة وكنف الدولة التي يجب أن تحتضننا جميعا.وقال: "التحديات تزداد من حدودنا الشرقية، ونتمنى ونأمل الاستقرار في سوريا وألا يكون بيننا من يعتقد أن لا سمح الله أن عدم الاستقرار في سوريا قد يكون فيه خير للبنان، خير لبنان ومصلحة لبنان الاستراتيجية هو في استقرار الأوضاع في سوريا".وأضاف: "التحديات أيضا على حدودنا الجنوبية مع استمرار الاحتلال ومع ما ينصب لنا من كمائن تحت عنوان دعوات إلى مفاوضات سياسية وغير مفاوضات سياسية لا أعتقد أن وضعنا اللبناني يحتملها في هذه اللحظة.