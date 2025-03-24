الرئيس عون: عجلة العمل الحكومي انطلقت بدءا من التعيينات الأمنية

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون "انطلاق عجلة العمل الحكومي، بدءاً من التعيينات الأمنية التي سيليها تعيين حاكم مصرف لبنان والتشكيلات القضائية والدبلوماسية والإدارية". وقال: "كل خطوة نحققها في هذا الاتجاه تفتح لنا بابا جديدا في الخارج وتعزز الثقة بلبنان".كلام الرئيس عون جاء في خلال استقباله في قصر بعبدا، وفدا من رابطة خريجي مدرسة مون لاسال، جاؤوا للتعبير عن اعتزازهم بانتخابه رئيسا للجمهورية كونه واحدا من خريجي المدرسة.إلى ذلك، استقبل الرئيس عون الوزير والنائب السابق وليد جنبلاط ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط.كما استقبل الرئيس عون النائب ملحم خلف الذي أوضح بعد اللقاء، أنه تناول مع رئيس الجمهورية "مواضيع عدة أبرزها ضرورة إطلاق مبادرة رئاسية لمواجهة كل المخاطر لتحصين الداخل ومواجهة العواصف والأخطار، وأبرز هذه المخاطر ما يمكن ان يطال دور الأوطان وتعديل حدودها، كذلك تأكيد وجوب المطالبة بترميم الشرعية الدولية بمواجهة شريعة الغاب والتمسك بقراراتها".وشدد خلف على أن "الخيار في الإصلاح يستوجب دعم الهيئات الرقابية من تفتيش مركزي ومجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة بشكل اساسي وجوهري، مؤكدا أهمية استقلالية القضاء وفاعليته.وقال: "تناولنا أيضا موضوع الإعمار وضرورة استنهاض القوى التطوعية والمجتمعية من أساتذة جامعات وطلاب ونقابات للمساعدة في مسح الأضرار ووضع خطة بانتظار توافر المال".ومن زوار قصر بعبدا أيضا، الوزير السابق ناصر الصعيدي.