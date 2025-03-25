"المستقبل" يقدم تعازي الحريري بالاعلامية الراحلة هدى شديد

قدم الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري، على رأس وفد، تعازي الرئيس سعد الحريري إلى عائلة الإعلامية الراحلة هدى شديد ورئيس مجلس إدارة المؤسسة اللبنانية للارسال الشيخ بيار الضاهر، في صالون كاتدرائية مار جرجس في وسط بيروت.



وضم الوفد مستشار الرئيس الحريري الإعلامي حسين الوجه، وعضو المكتب السياسي ورئيس تحرير "مستقبل ويب" جورج بكاسيني، وعضو المكتب السياسي الإعلامي منير الحافي ومنسق عام الإعلام عبد السلام موسى.