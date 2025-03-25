الأمم المتحدة: أكثر من 21 ألف شخص فروا من الأعمال العدائية في سوريا مطلع آذار إلى لبنان



أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 21 ألف شخص فروا من الأعمال العدائية في سوريا هذا الشهر بحثا عن الأمان في لبنان المجاور.



وقالت المفوضية في بيان إن "استمرار الأعمال العدائية في أوائل شهر آذار أدت إلى نزوح سكانها بشكل يومي ومستمر" إلى شمال لبنان، مشيرة إلى "وصول 21637 وافدا جديدا من سوريا" استنادا إلى أرقام قدمتها السلطات اللبنانية والصليب الأحمر اللبناني.