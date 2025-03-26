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وزارة الصحة جالت في مستشفى دير القمر الحكوميّ بحضور البستاني

أخبار لبنان
2025-03-26 | 05:00
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وزارة الصحة جالت في مستشفى دير القمر الحكوميّ بحضور البستاني
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وزارة الصحة جالت في مستشفى دير القمر الحكوميّ بحضور البستاني

جال مدير العناية الطبية، في وزارة الصّحة العامة، جوزيف الحلو، في أرجاء مستشفى دير القمر الحكوميّ وأقسامها.

واستقبله النائب فريد البستاني الداعم الاساسيّ لمشروع انهاء الأعمال في المستشفى وعضو لجنة المستشفى داني يوسف والمهندس ناظم فضول متعهّد أعمال البناء.

وتأتي زيارة الوزارة كخطوة متقدّمة قبل استلام المستشفى وتجهيزه وافتتاحه.
 


وأبدى الحلو إعجابه بالحرفية في الأعمال وبرحابة المبنى والتفاني في الاهتمام بأدق التفاصيل.

وقال البستاني، عقب الجولة: "لقد كان هذا المشروع بمثابة تحدّي كبير، اخذناه على عاتقنا سنة ٢٠١٨ وثابرنا على اتمامه بالرغم من كلّ الظروف الصعبة التي مررنا بها منذ الـ ٢٠١٩".

وأضاف: "لقد وصلنا اليوم الى خواتيمه السعيدة ونأمل ان تقوم الوزارة بتجهيزه وافتتاحه بأقرب وقت لكي يتمكّن من تأمين الخدمات الصحيّة لجميع ابناء المنطقة".
 

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