بحث بين وزير العدل وسفير باكستان في شأن التعاون الثنائيّ

بحث وزير العدل عادل نصار مع سفير باكستان لدى لبنان سلمان أطهر، الذي استقبله في مكتبه في زيارة بروتوكولية، في التعاون الثنائيّ بين البلدين ولا سيما في المجال القضائيّ.