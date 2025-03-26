رسامني زار مطار رفيق الحريري وتابع سير العمل في أقسامه

قام وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، بزيارة تفقدية إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، حيث عقد اجتماعا مع لجنة المراقبين الجويين، واطلع على التحديات التي يواجهها القطاع، مؤكدا حرصه على "تحسين ظروف العمل وضمان سلامة حركة الملاحة الجوية".



وشملت الجولة زيارة إلى منطقة المصلى داخل المطار، حيث استمع رسامني إلى ملاحظات المعنيين بشأن الخدمات المقدمة فيها.



كما جال على عدد من المرافق والأقسام التشغيلية، وتابع عن كثب سير العمل والإجراءات المتبعة لضمان انسيابية حركة المسافرين وسلامة العمليات اللوجستية والفنية.