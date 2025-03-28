الرئيس عون إلى باريس...

غادر رئيس الجمهورية بيروت صباح اليوم، يرافقه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، الى باريس.وسيلتقي الرئيس عون خلال زيارة العمل السريعة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في الاليزيه، ويجري معه جولة مشاورات حول مواضيع تهم البلدين والسبل التي يمكن لفرنسا ان تساعد فيها لبنان على استعادة استقراره الامني والاقتصادي والمالي.وسيقيم الرئيس ماكرون مأدبة غداء على شرف الرئيس عون، كما سيعقد لقاء رباعي بين رؤساء: فرنسا ولبنان وقبرص ورئيس وزراء اليونان، ينضم اليه عبر الفيديو الرئيس السوري لبحث التطورات المتسارعة في المنطقة، وبالاخص على الصعيد الامني.