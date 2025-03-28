حفل في مسرح المدينة تخلله ذكرى لانجازات الراحل انطوان كرباج

لم يكن من الممكن أن يمرّ اليوم العالمي للمسرح من دون استرجاع الدور البارز الذي قام به الراحل القدير انطوان كرباج.



وفي هذه المناسبة، تخلل حفل في مسرح المدينة ذكرى لانجازاته، وعروض فنية جمعت بين فرق شبابية ناشئة ورواد في المجال.