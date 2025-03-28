الراعي: ندعو إلى الوحدة والتماسك لإنقاذ الوطن

دعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى الوحدة والتماسك بين المواطنين لمواجهة المرحلة الصعبة الراهنة، متمثلًا بوحدة الفصح هذا العام بين الكاثوليك والأرثوذكس.



وأشار إلى ضعف على المستوى الوطني بسبب تنافر ما زال يطغى على بعض السياسيين لمصالح شخصانية غير وطنية.



كما دعا إلى الالتفاف حول أَولياء الدولة كي ينهضوا بلبنان من كبواته المتعددة.