نقابة موظفي المركزي هنأت سعيد: يتمتع بإرادة قوية يعلي فيها قيم العدالة والشفافية

هنأت نقابة موظفي مصرف لبنان "حاكم المصرف الدكتور كريم سعيد الذي يتمتع برؤية طموحة وخبرة ثرية وإرادة قوية يعلي فيها قيم العدالة والشفافية لمواصلة مسيرة العطاء والنجاح".ورأت في بيان أن "هذا الاختيار يعبر عن رؤية مستقبلية واعية وقناعة راسخة بقدرته على قيادة مصرف لبنان والقطاع المصرفي نحو النهوض والتميز والتطور، حاكمًا ملمًا بتحديات المرحلة، حريصًا على لبنان وعلى مصلحة المؤسسة والموظفين على حد سواء".وتمنت باسم موظفي مصرف لبنان "النجاح والتوفيق لسعيد في مهامه الجديدة"، سائلةً الله أن "يوفقه لتحقيق الأهداف السامية التي يصبو إليها".وأكدت "دعمها له بالتكاتف والإخلاص في العمل والتعاون البناء معه لتحقيق أفضل الإنجازات لمؤسستنا العريقة".وقالت: "نبارك لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ولمجلس الوزراء ولجميع اللبنانيين بهذه الخطوة المهمة، ونحن على ثقة بأن المستقبل يحمل في طياته المزيد من الأمل والنهوض".