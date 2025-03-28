رسامني بحث وسفير تركيا في العلاقات بين البلدين

بحث وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني اليوم في مكتبه في الوزارة، مع السفير التركي مراد لوتيم في العلاقات الثنائية بين لبنان وتركيا وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات ولا سيما منها على صعيد الوزارة.



