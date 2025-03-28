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وزير الداخلية ترأس اجتماعًا تحضيريًا للانتخابات البلدية
أخبار لبنان
2025-03-28 | 07:17
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وزير الداخلية ترأس اجتماعًا تحضيريًا للانتخابات البلدية
ترأس وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، صباح اليوم في مكتبه، اجتماعا تحضيريا للانتخابات البلدية والاختيارية حضره محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي وقائمقام المتن مارلين حداد، جبيل نتالي مرعي، كسروان ستريدا نبهان، الشوف مارلين قهوجي، عاليه بدر زيدان، المدير العام للشؤون السياسية واللاجئين فاتن يونس، المدير العام للادارات والمجالس المحلية فاتن ابو حسن، المدير العام للاحوال الشخصية رودينا مرعب، مدير الادارية المشتركة نجوى سويدان، قائد منطقة جبل لبنان في قوى الأمن الداخلي العميد جوزاف مسلم، رئيس شعبة الخدمة والعمليات في قوى الأمن الداخلي العقيد عبدالله الحمصي، وضباط فريق عمل الوزارة.
وبحث الأوضاع العامة مع النائب جميل عبود، ثم التقى النائب نعمة افرام ، وجرى عرض لآخر المستجدات على الساحة الداخلية.
أخبار لبنان
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