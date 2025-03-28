الرئيس عون: الجيش فكّك مخيمات فلسطينية موالية لحزب الله أو لإيران..ومؤسف أن تنتهك إسرائيل الاتفاق

اعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ان "لبنان لا يتحمل أن يكون جزءاً من أي محور ولا يجوز أن يكون منصة إساءة إلى أي دولة وأهميته تكمن في تنوعه وفي التضامن والوحدة الداخلية لشعبه التي ستحميه من كل خطر".



موقف الرئيس عون جاء في خلال مقابلة له نشرتها صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، لمناسبة زيارته الى فرنسا ولقائه نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.



وقال"لدينا علاقة فريدة من نوعها مع فرنسا ولا يمكن لبلدينا إلا الاعتماد على بعضهما البعض".



واضاف "سنعمل على إقرار القوانين اللازمة لدعم الإصلاحات وستركز على ثلاث جبهات: مكافحة الفساد، ورفع السرية المصرفية، وإعادة هيكلة المصارف".



وأكد أن " الجيش قام بتفكيك عدة مخيمات فلسطينية موالية لحزب الله أو لإيران ونفذ أكثر من 250 عملية مصادرة أسلحة أو ضد مخابئ أسلحة في أنفاق جنوب نهر الليطاني، يتم تدمير جزء من الترسانة المضبوطة ولكن إذا كانت صالحة للاستخدام فالأسلحة المستردة تعود إلى الجيش".



وتابع "ملتزمون بشكل كامل تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 1701 ومؤسف أن إسرائيل تنتهك الاتفاق والتجارب السابقة معها ليست مشجعة، وليس أمامنا خيار سوى مواصلة العمل على الصعيد الدبلوماسي للتوصل إلى حل يضمن الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان وإعادة الأسرى وترسيم الحدود البرية".



ولفت الى ان "لبنان سيبدأ بحل الصعوبات المتعلقة بتحديد الحدود البرية والبحرية مع سوريا وكذلك مشكلة النازحين".