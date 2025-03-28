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جنبلاط: ضغوط اميركية على لبنان لدفعه نحو التطبيع ومحاولة اسرائيلية لاستقطاب دروز سوريا
أخبار لبنان
2025-03-28 | 07:38
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جنبلاط: ضغوط اميركية على لبنان لدفعه نحو التطبيع ومحاولة اسرائيلية لاستقطاب دروز سوريا
اتّهم الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إسرائيل بـ"محاولة استقطاب الدروز في سوريا، وذلك في إطار خطة واسعة تهدف إلى تفتيت الشرق الأوسط إلى دول طائفية".
وقال جنبلاط في مقابلة مع وكالة "فرانس برس": "إسرائيل تستمر في المشروع القديم الجديد، وهو تفكيك المنطقة إلى كيانات طائفية ومذهبية وتعميم الفوضى".
أضاف: "سيحاولون، وربما ينجحون، باقتلاع غزة، باقتلاع البشر في غزة والحجر، ثم يأتي دور الضفة. سيحاولون أن يجعلوا في سوريا نوعا من عدم الاستقرار، ليس فقط من خلال الدروز، بل من خلال غير الدروز أيضا". ورأى أنها "لعبة خطيرة".
وذكّر بأنه "خلال فترة الانتداب الفرنسي قبل نحو مئة عام، تمّ تقسيم سوريا إلى أربعة مشاريع كانتونات: دولة العلويين، دولة درزية، دولة حلب، ودولة الشام".
ولفت الى أن "الدروز كانوا في طليعة منع تقسيم سوريا من خلال ثورة سلطان باشا الأطرش ضمن الثورة العربية، وهو ما أفشل هذا المشروع".
وأمل جنبلاط أن "مشروع تقسيم سوريا التي مزّقتها سنوات من الحرب إلى مناطق نفوذ، من الممكن تفاديه، لكن ذلك يتطلب جهدا دوليا وعربيا كبيرين"، مشيرا الى أنه "ينبغي دعم الرئيس الانتقالي لسوريا أحمد الشرع".
وردا على سؤال عن توقيف المتهم بقتل والده ابراهيم حويجة، رئيس المخابرات الجوية في عهد الرئيس السابق حافظ الأسد، أكد جنبلاط أنه لا يعتزم أن يطلب تسليمه. وقال: "إنه أحد كبار المجرمين بحق والدي، وربما شخصيات لبنانية أخرى، هم يحاكمونه، وهو أيضا مسؤول عن جرائم بحق الشعب السوري كغيره".
وأكد جنبلاط أن "السلطات اللبنانية تتعرض لضغوط منذ نهاية الحرب الدامية بين حزب الله وإسرائيل".
وأشار إلى "ضغوط من جانب الولايات المتحدة على لبنان لدفعه نحو تطبيع علاقاته مع إسرائيل"، مؤكدا أنه يناهض ذلك على غرار رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام.
وقال: "واشنطن لن تعطي مساعدات للجيش اللبناني إلّا بعد نزع سلاح حزب الله".
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