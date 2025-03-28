حبيب يُطلع وزير الاقتصاد على مشاريع مصرف الإسكان: زيارة قريبة لقطر لاستكمال المباحثات

زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط في مكتبه في الوزارة.



ورافقه عضو مجلس الإدارة روجيه زكّار ووفد من المصرف.



وعرضوا نشاط مصرف الإسكان والمشاريع، التي يعمل على تنفيذها.



وقال حبيب، بعد اللقاء: "لقد تشرّفنا بلقاء الوزير عامر البساط وأطلعناه على نشاطات مصرف الإسكان والمشاريع التي قمنا بها مع "الصندوق العربيّ للإنماء الاقتصاديّ والاجتماعيّ" وتلك التي نبحث فيها مع "صندوق قطر للتنمية" ونحن في مراحل متقدمة من المفاوضات عطفًا على الاقتراحات التي تلقيناها من إدارة الصندوق".

وأضاف: "سنقوم بزيارة قريبًا إلى قطر لاستكمال المباحثات، ونأمل في أن نزفّ إلى اللبنانيين أخباراً سارة في ما خصّ تأمين قروض جديدة، خصوصًا أن شعار مصرف الإسكان منذ تأسيسه هو "إبقاء اللبناني في أرضه وإعطاؤه فرصة لتملك شقة في قريته ومدينته أو ترميم منزله أو بناء شقة".



وأكّد الوزير دعمًا للخطوات التي يقوم بها مصرف الإسكان، مبدياً تجاوبه إلى أقصى الحدود.



وتم الاتفاق على استمرار التعاون على أن نعقد اجتماعات متلاحقة مع جمعية شركات التأمين ونقابة وسطاء التأمين.