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عيسى الخوري مكرّما في الرابطة المارونية: نعمل مع وزير الطاقة على إجراء يخفف فاتورة الكهرباء على الصناعيين

أخبار لبنان
2025-03-28 | 09:28
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عيسى الخوري مكرّما في الرابطة المارونية: نعمل مع وزير الطاقة على إجراء يخفف فاتورة الكهرباء على الصناعيين
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عيسى الخوري مكرّما في الرابطة المارونية: نعمل مع وزير الطاقة على إجراء يخفف فاتورة الكهرباء على الصناعيين

كرّم رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم وزير الصناعة جو عيسى الخوري، في احتفال أقامه في مقرّ الرابطة، في حضور عدد من رؤسائها السابقين، أعضاء المجلس التنفيذي واللجنة الاقتصاديّة.

وهنّأ السفير كرم، في كلمة ترحيبية، وزير الصناعة على منصبه الجديد.

وقال الوزير: "لقد عملت أربعين عامًا في القطاع الخاص، الذي تطوّر بسرعة في التكنولوجيا والتخطيط والخدمات والادارة والحوكمة واليوم، أجد نفسي في القطاع العام الذي تعود هيكليته إلى عهد الرئيس فؤاد شهاب".

وأضاف: "لكنّنا في الحكومة ساعون إلى تطويره وتحديثه عبر المراسيم التطبيقيّة واقتراح مشاريع قوانين لسنّ التشريعات الجديدة وأنا ماض في وزارة الصناعة في تجهيز الادارة ومكننتها، للحدّ من هدر الكلفة والوقت على الصناعيين وطالبي الخدمات، وتمكينهم من الاطّلاع على سير المعاملات الكترونيًّا".

وأشار الوزير إلى إطلاق التوقيع الالكترونيّ بالتعاون مع وزارة العدل، "الأمر الذي يسهّل على المواطنين إنهاء معاملاتهم عبر الإنترنت والدفع المباشر للدولة".

ولفت عيسى الخوري إلى أنّ سبعة آلاف مصنع مسجّلٌ في وزارة الصناعة فيما هناك آلاف المصانع التي تعمل بشكل غير قانونيّ. 
 


وشدد على أهمية اجراء مسح صناعيّ شامل يزوّد الوزارة بداتا معلوماتية واسعة عن الانتاج والتوزيع والتصدير والعمال وغيره.

ورأى أن انشاء مناطق صناعية حديثة أمر ضروريّ وحيويّ لتأمين بيئة استثمارية حاضنة.

وكشف عيسى الخوري عن أنّه يتواصل مع وزير الطاقة والمياه لتخفيف فاتورة الكهرباء على الصناعيين وسيُعلن في الأيام المقبلة إجراء جديد في هذا الاتجاه. 

وعن تحقيقات التفتيش المركزي في شأن المخالفات التي أثيرت في وزارة الصناعة خلال السنوات الثلاث الماضية، أكّد انه تم الاستماع الى عدد من العاملين في الوزارة، وانه يتابع هذه المسألة، ودعا إلى تبيان الحقيقة ومحاسبة المرتكبين في الوزارة وخارجها.

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