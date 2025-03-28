سلسلة اتصالات لسلام لوقف التصعيد الإسرائيلي

يواصل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام المساعي لوقف التصعيد الإسرائيلي في الجنوب والضاحية، من خلال اتصال مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الموجود في باريس، حيث تواصل أيضاً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



كذلك أجرى الرئيس سلام اتصالاً برئيس مجلس النواب نبيه بري، وبمسؤولين عرب ودوليين ولاسيما نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس.