شيخ العقل دان الاعتداءات الإسرائيلية

دان شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى الاعتداءات الاسرائيلية على الضاحية الجنوبية وبلدات في منطقة الجنوب.



وشدّد على أنّها تُعد انتهاكًا فاضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار.



ودعا المجتمع الدوليّ إلى العمل على إرغام الجيش الاسرائيليّ وقف الخروقات والتهديدات، التي يطلقها بحق لبنان، وإعادة الاعتبار للاتفاق المذكور، والانسحاب من باقي المناطق التي لا يزال يسيطر عليها.