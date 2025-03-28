العبسي استقبل مدير عام أمن الدولة... تشديد على ضرورة تعيين مدير "لتلفزيون لبنان"

العبسي استقبل مدير عام امن الدولة ادغار لاوندس وشدد على ضرورة تعيين مدير كاثوليكي لتلفزيون لبنان



استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك مدير عام أمن الدولة اللواء الركن ادغار لاوندس في المقر البطريركيّ ـ الربوة في زيارة بروتوكولية.



وبحثا، في الاوضاع العامة في البلاد، كما في آلية عمل جهاز امن الدولة الذي يعتبر صمام امان الى جانب القطاعات الامنية الاخرى.



كما بحثا في كيفية بناء المجتمعات الحديثة التي تتماهى مع سائر الاجهزة لتحقيق الامن المطلوب.



وأشاد العبسي بالدور الذي تؤدّيه الاجهزة الامنية في المحافظة على الامن الاجتماعيّ وتعزيز السلم الاهليّ الذي نحتاجه.



من جهة اخرى شدد العبسي على ضرورة احترام التركيبة الطائفية المعمول بها في التعيينات لاسيما لجهة مديرية "تلفزيون لبنان"، التي هي من حق واحد من ابناء الطائفة الملكية الكاثوليكية الأكفاء خصوصًا بعد ما حصل في جلسة الامس من تطيير لتعيين مدير عام كاثوليكي اصيل.