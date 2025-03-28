وزارة البيئة: البقع الصفراء على سطح البحر ظاهرة طبيعية ولا تدعو للقلق

أوضحت وزارة البيئة، أنه "بعد ورود عدد من الصور، تُظهر انتشار طبقة صفراء لزجة على سطح مياه البحر في عدد من المناطق اللبنانية، وما أثارته هذه الظاهرة من تساؤلات لدى المواطنين حول طبيعتها وإمكانية كونها ناتجة عن تلوث بحري، تم تكليف المركز الوطني لعلوم البحار التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية بمعاينة المواقع المعنية".



وأعلنت الوزارة أنه بنتيجة الكشف الميداني، تبيّن أن المادة المنتشرة على سطح المياه ليست سوى حبوب لقاح الأزهار (Pollen Grains) التي تنتشر بكثافة في بداية فصل الربيع نتيجة تفتّح الأزهار، وتحملها الرياح لتغطي الأرض والأرصفة وشرفات المنازل، ويصل جزء منها إلى البحر حيث تنتشر على سطحه.



وأشارت الى أن هذه الظاهرة طبيعية وتتكرر سنوياً في مثل هذا الوقت من السنة، لافتة الى أن حبوب اللقاح لا تُعد من الملوّثات ولا تشكل خطراً على البيئة البحرية أو الصحة العامة.



وطمأنت الوزارة المواطنين، مؤكدة أن ما يشاهدونه هو ظاهرة طبيعية موسمية ولا تدعو للقلق.