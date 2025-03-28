أورتاغوس: إطلاق الصواريخ على اسرائيل يعني أن حكومة لبنان لا تقوم بدورها

اعتبرت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، أن إطلاق الصواريخ على اسرائيل، يعني أن حكومة لبنان لا تقوم بدورها.



وشدّدت أورتاغوس في حديث لموقع "الشرق"، على أهمية تطبيق اتفاق يضمن نزع سلاح حزب الله.