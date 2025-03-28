رعد: المقاومة ملتزمة بإحباط سياسات إسرائيل وكل محاولاتها لجرّ لبنان لتطبيع معها

أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أنّ القدس ليست مجرد قضية سياسية، ولا مجرد مسألة ‏خلافية أو نزاعية حول أرض وحدود، بل هي قضية تحرر الإنسان في هذه المنطقة والعالم.



وأدان العدوان الإسرائيليّ على الضاحية الجنوبية .



وقال إنّ المقاومة ملتزمة بإحباط سياسات إسرائيل وكل محاولاتها لجرّ لبنان لتطبيع معها.



كما قال إنّ المقاومة تدعو الحكومة إلى تعزيز التضامن الوطني ضد الجيش الأسرائيليّ وإلى أداء ‏عملي لدرء المخاطر، ودفع العدو إلى الانسحاب من الأراضي المحتلة من دون قيد أو شرط، ووقف العدوان على ‏لبنان.‏



وشدد على أنّ "المقاومة التي وافقت على إعلان وقف إطلاق النار ملتزمة به ولا تخرقه، وعلى الدولة أن تقوم بواجبها ‏في ردع العدو وإجباره على وقف العدوان وإنهاء الاحتلال بكل الوسائل المتاحة لديها، بدل الاكتفاء بتبرير ‏تقصيرها وعجزها ورهانها".‏