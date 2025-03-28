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رعد: المقاومة ملتزمة بإحباط سياسات إسرائيل وكل محاولاتها لجرّ لبنان لتطبيع معها
أخبار لبنان
2025-03-28 | 13:18
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رعد: المقاومة ملتزمة بإحباط سياسات إسرائيل وكل محاولاتها لجرّ لبنان لتطبيع معها
أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أنّ القدس ليست مجرد قضية سياسية، ولا مجرد مسألة خلافية أو نزاعية حول أرض وحدود، بل هي قضية تحرر الإنسان في هذه المنطقة والعالم.
وأدان العدوان الإسرائيليّ على الضاحية الجنوبية .
وقال إنّ المقاومة ملتزمة بإحباط سياسات إسرائيل وكل محاولاتها لجرّ لبنان لتطبيع معها.
كما قال إنّ المقاومة تدعو الحكومة إلى تعزيز التضامن الوطني ضد الجيش الأسرائيليّ وإلى أداء عملي لدرء المخاطر، ودفع العدو إلى الانسحاب من الأراضي المحتلة من دون قيد أو شرط، ووقف العدوان على لبنان.
وشدد على أنّ "المقاومة التي وافقت على إعلان وقف إطلاق النار ملتزمة به ولا تخرقه، وعلى الدولة أن تقوم بواجبها في ردع العدو وإجباره على وقف العدوان وإنهاء الاحتلال بكل الوسائل المتاحة لديها، بدل الاكتفاء بتبرير تقصيرها وعجزها ورهانها".
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