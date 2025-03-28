هاشم: ما افصحت عنه اورتاغس يؤكد الشراكة الاميركية الكاملة باستهداف لبنان

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، أنّ "ما افصحت عنه السيدة مورغن اورتاغس باعطائها صك براءة لإسرائيل في استمرار عدوانها على لبنان، يؤكد الشراكة الاميركية الكاملة عسكريًا وسياسيًا باستهداف لبنان".



وقال: "ووصل بها الامر للتشكيك بدور الجيش الوطنيّ، وكأن المطلوب من لبنان ان يسلم بالامر الواقع ويخضع للشروط والاملاءات الاميركية الاسرائيلية لتمرير كل المشاريع المشبوهة، من خلال الرهان على متغيرات وتطورات المنطقة".



وأضاف: "لقد آن الاوان لنفتش عن مصلحة وطننا بالتضامن والتكامل الوطنيّ كي نضع حدا للتدخلات التي تحاول القفز فوق حقوقنا وكرامتنا الوطنية، أيًّا كانت هوية وموقع من يسمح لنفسه باعطاء النصائح المشبوهة".