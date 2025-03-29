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الأمانة العامة لمجلس الوزراء: هذه القوانين ستُنشر في الجَريدة الرَسميّة

أخبار لبنان
2025-03-29 | 05:17
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الأمانة العامة لمجلس الوزراء: هذه القوانين ستُنشر في الجَريدة الرَسميّة
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الأمانة العامة لمجلس الوزراء: هذه القوانين ستُنشر في الجَريدة الرَسميّة

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أنّ التَعليمات اللّازمة أُعطيت لمَصلحة الجَريدة الرَسميّة لنَشر قانون الهيئة التَعليميّة في المَدارس الخاصّة وتَنظيم الموازنة المَدرسيّة، القانون الرامي إلى إعطاء مُساعدة ماليّة لحِساب صِندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليميّة في المَدارس الخاصّة، والقانون المُتعلّق بتَعديل قانون الإيجارات للأماكن غير السكنيّة.

 

وأوضحت أنّ القوانين المَذكورة ستُنشر وفقَ الأصول وذلك في العَدد الأوّل من الجَريدة الرسمية الذي سيَصدر بعد العطلة الرسميّة في مُناسبة عيد الفطر السعيد، وذلك بعد مُراجعة رَئيس مَجلس الوزراء نوّاف سَلام، وبناءً على تَوجيهاته وطَلَبِه.

 
وقالت إنّ ذلك يأتي "عَطفًا على الكِتاب الذي سَبَقَ أن وجّهَهُ رئيس مَجلس الوزراء السابق نجيب ميقاتي بِرقم 974 تاريخ 10/6/2024 والذي طَلبَ بموجَبَه من رئيس مَجلس النواب إيداع المُديريّة العامّة لمَجلس الوزراء ثَلاثة قوانين سَبَق أن صَدرت المَراسيم رقم 12835 و12836 و12837 برَدِّها إلى مَجلس النواب لإعادة النَّظر بِها وهيَ قانون الهيئة التَعليميّة في المَدارس الخاصّة وتَنظيم الموازنة المَدرسيّة، القانون الرامي إلى إعطاء مُساعدة ماليّة لحِساب صِندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليميّة في المَدارس الخاصّة، والقانون المُتعلّق بتَعديل قانون الإيجارات للأماكن غير السكنيّة وذلك لإجراء المُقتضى القانونيّ بشَأنها في ضَوء القَرارَين الإعداديَّين الصادِرَين عن مَجلس شورى الدّولة برقم 214/2023-2024 تاريخ 30/5/2024 ورقم 160/2023-2024 تاريخ 4/4/2024 بوقف تَنفيذها، وبعد أن وَرَدَنا بتاريخ 28/2/2025، أيّ بتاريخ اليوم، من الأمانة العامة لمَجلس النواب وإستناداً إلى الكتاب المَذكور أعلاه، كِتاباً أودعتنا بموجبه القوانين الثَلاثة المُومأ إليها والمُصادق عليها من قبل المَجلس النيابي في جلسته المُنعقدة بتاريخ 14/12/2023 و15/12/2023 لإجراء المُقتضى”.

 

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