الأمانة العامة لمجلس الوزراء: هذه القوانين ستُنشر في الجَريدة الرَسميّة

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أنّ التَعليمات اللّازمة أُعطيت لمَصلحة الجَريدة الرَسميّة لنَشر قانون الهيئة التَعليميّة في المَدارس الخاصّة وتَنظيم الموازنة المَدرسيّة، القانون الرامي إلى إعطاء مُساعدة ماليّة لحِساب صِندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليميّة في المَدارس الخاصّة، والقانون المُتعلّق بتَعديل قانون الإيجارات للأماكن غير السكنيّة.
وأوضحت أنّ القوانين المَذكورة ستُنشر وفقَ الأصول وذلك في العَدد الأوّل من الجَريدة الرسمية الذي سيَصدر بعد العطلة الرسميّة في مُناسبة عيد الفطر السعيد، وذلك بعد مُراجعة رَئيس مَجلس الوزراء نوّاف سَلام، وبناءً على تَوجيهاته وطَلَبِه.