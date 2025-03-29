بسبب الأوضاع الراهنة... بري يعتذر عن عدم تقبل التهاني بعيد الفطر

اعتذر رئيس مجلس النواب نبيه بري عن عدم تقبل التهاني بعيد الفطر المبارك بسبب الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة جراء مواصلة إسرائيل إعتداءاتها على لبنان وجنوبه وتماديها في خرق إتفاق وقف اطلاق النار وبنود القرار ١٧٠١ وإستمرار حرب الإبادة التي تشنها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.



وتمنى الرئيس نبيه بري للبنانيين عامة والمسلمين خصوصا ولشعوب الأمتين العربية والإسلامية، فطراً مباركاً، سائلاً المولى العزيز القدير أن يعيد شهر رمضان بما يمثل من قيم ومفاهيم، وحدة وتراحماً وتعاضداً وتعاوناً لما فيه مصلحتهما وآمال وتطلعات شعوبهما في المنعة والتعافي والإستقرار والتقدم والأمن والأمان.