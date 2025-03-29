الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بسبب الأوضاع الراهنة... بري يعتذر عن عدم تقبل التهاني بعيد الفطر

أخبار لبنان
2025-03-29 | 07:49
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بسبب الأوضاع الراهنة... بري يعتذر عن عدم تقبل التهاني بعيد الفطر
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بسبب الأوضاع الراهنة... بري يعتذر عن عدم تقبل التهاني بعيد الفطر

اعتذر رئيس مجلس النواب نبيه بري عن عدم تقبل التهاني بعيد الفطر المبارك بسبب الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة جراء مواصلة إسرائيل إعتداءاتها على لبنان وجنوبه وتماديها في خرق إتفاق وقف اطلاق النار وبنود القرار ١٧٠١ وإستمرار حرب الإبادة التي تشنها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

وتمنى الرئيس نبيه بري للبنانيين عامة والمسلمين خصوصا ولشعوب الأمتين العربية والإسلامية، فطراً مباركاً، سائلاً المولى العزيز القدير أن يعيد شهر رمضان بما يمثل من قيم ومفاهيم، وحدة وتراحماً وتعاضداً وتعاوناً لما فيه مصلحتهما وآمال وتطلعات شعوبهما في المنعة والتعافي والإستقرار والتقدم والأمن والأمان.

أخبار لبنان

بري

عيد الفطر

لبنان

LBCI التالي
نقابة المطاعم هنأت بالأعياد وأعلنت الاستعداد لاستقبال المغتربين
عون: لا خلاص للبنان إذا لم نعش وفق هذه القيم
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-03-13

المدير العام لأمن الدولة إدغار لاوندس: أعتذر عن عدم تقبّل التهاني نظراً للأوضاع الراهنة في لبنان

LBCI
أمن وقضاء
2025-03-13

اللواء شقير يعتذر عن عدم تقبُّل التهاني بسبب الظروف التي تمر بها البلاد

LBCI
أخبار لبنان
2025-03-27

بري بحث مع زواره في المستجدات وتلقى برقيتي تهنئة بعيد الفطر من السيسي والحريري

LBCI
أخبار دولية
2025-02-16

البابا فرنسيس يعتذر عن عدم حضور قداس في الفاتيكان بسبب مرضه

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:55

كرامي: ملتزمون بمسيرة انصاف التربويات والتربويين والعاملين في وزارة التربية لحين الوصول الى سلسلة رتب ورواتب

LBCI
أمن وقضاء
10:40

موقوف بجرم احتيال وانتحال صفة قاض دوليّ... وقوى الأمن تُعمّم صورته

LBCI
أخبار لبنان
10:18

باسيل: بالرغم من تراكم الازمات ما زلنا نستطيع الصمود

LBCI
أخبار لبنان
09:34

سامي الجميّل: طرابلس لا يمكن أن تبقى المدينة الأكثر فقراً في لبنان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-03-18

هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين: الضغط العسكري سيؤدي إلى قتل المختطفين الأحياء واختفاء الأموات ونتجه الآن للقدس وندعو للانضمام إلينا بعد قرار الحكومة التضحية بالمختطفين

LBCI
حال الطقس
2025-02-06

المنخفض الجوي مستمر حتى الجمعة... والثلوج تتدنى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-03-27

قمة في باريس من أجل أوكرانيا وإصرار فرنسيّ بريطانيّ على إرسال فرقة عسكرية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

بضرب الضاحية... معادلة بيروت المطلة نُفّذت

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
09:07

دمشق تتحضر للإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة...

LBCI
أخبار لبنان
09:03

بعد العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية... أهالي الشارع المستهدف لم يتأخروا في إزالة آثار القصف

LBCI
أمن وقضاء
08:57

بعد إستهداف الضاحية أمس... إليكم آخر المستجدات من الداخل الإسرائيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:38

أبرز تداعيات رسوم ترامب الجمركية على السيارات عالميًا

LBCI
أخبار لبنان
14:37

الليالي الأخيرة من الفوروم... أجواء رمضانية وربح وتسلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:32

ارتياح في الحكومة لأجوبة الحاكم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30

رعاية سعودية لاتفاقية ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30

يوم طويل لرئيس الجمهورية في فرنسا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:29

تصعيد أميركيّ في مواقف اورتاغوس... إليكم التفاصيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
16:36

في كوسبا... شنقت نفسها بقطعة قماش

LBCI
حال الطقس
01:34

طقس متقلب واحتمال تساقط بعض الأمطار

LBCI
أمن وقضاء
10:40

موقوف بجرم احتيال وانتحال صفة قاض دوليّ... وقوى الأمن تُعمّم صورته

LBCI
أخبار لبنان
03:22

تذكير بوجوب تقديم الساعة منتصف ليل ٢٩ - ٣٠ أذار

LBCI
أمن وقضاء
15:06

مقتل شاب برصاص عناصر مسلحة عند محاولة مصادرة آليته

LBCI
أمن وقضاء
12:41

سرق حقيبة يد إحدى السيّدات وهذا مصيره

LBCI
أخبار لبنان
08:51

رئيس مجلس الوزراء العراقي يؤكد في اتصال مع بري الموافقة على تزويد لبنان بالوقود لمدة 6 أشهر

LBCI
أخبار لبنان
12:14

وزارة البيئة: البقع الصفراء على سطح البحر ظاهرة طبيعية ولا تدعو للقلق

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More