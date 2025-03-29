رئيس مجلس الوزراء العراقي يؤكد في اتصال مع بري الموافقة على تزويد لبنان بالوقود لمدة 6 أشهر

‏أجرى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مباحثات هاتفية مع رئيس مجلس النواب نبيه بري.وأكد السوداني خلال الاتصال، دعم العراق لأمن واستقرار لبنان، بكل مكوناته، الى جانب الالتزام بالمساهمة في إعماره. كما أكد موافقته على منح وزارة النفط العراقية استثناء لتجهيز لبنان بالوقود لمدة ستة أشهر.وأشار السوداني إلى "الدور الفاعل الذي يؤديه بري في الوضع السياسي اللبناني، ورفض الاعتداءات الإجرامية المستمرة، ولاسيما ما حصل يوم أمس في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، والذي يقع ضمن مساعي الكيان الغاصب لإعادة فرض الحرب".من جانبه، شكر بري رئيس مجلس الوزراء العراقي على مواقفه الداعمة للبنان وسيادته، مؤكداً الحرص على إدامة التواصل مع العراق في مختلف المجالات.