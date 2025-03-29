الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
20
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
20
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رئيس مجلس الوزراء العراقي يؤكد في اتصال مع بري الموافقة على تزويد لبنان بالوقود لمدة 6 أشهر
أخبار لبنان
2025-03-29 | 08:51
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
رئيس مجلس الوزراء العراقي يؤكد في اتصال مع بري الموافقة على تزويد لبنان بالوقود لمدة 6 أشهر
أجرى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مباحثات هاتفية مع رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وأكد السوداني خلال الاتصال، دعم العراق لأمن واستقرار لبنان، بكل مكوناته، الى جانب الالتزام بالمساهمة في إعماره. كما أكد موافقته على منح وزارة النفط العراقية استثناء لتجهيز لبنان بالوقود لمدة ستة أشهر.
وأشار السوداني إلى "الدور الفاعل الذي يؤديه بري في الوضع السياسي اللبناني، ورفض الاعتداءات الإجرامية المستمرة، ولاسيما ما حصل يوم أمس في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، والذي يقع ضمن مساعي الكيان الغاصب لإعادة فرض الحرب".
من جانبه، شكر بري رئيس مجلس الوزراء العراقي على مواقفه الداعمة للبنان وسيادته، مؤكداً الحرص على إدامة التواصل مع العراق في مختلف المجالات.
أخبار لبنان
العراق
محمد شياع السوداني
بري
لبنان
الوقود
التالي
بعد إستهداف الضاحية أمس... إليكم آخر المستجدات من الداخل الإسرائيلي
نقابة المطاعم هنأت بالأعياد وأعلنت الاستعداد لاستقبال المغتربين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-01-12
رئيس مجلس الوزراء العراقي اتصل بالرئيس جوزاف عون مهنئا: نشدد على دعم العراق للبنان بمختلف المجالات
أخبار لبنان
2025-01-12
رئيس مجلس الوزراء العراقي اتصل بالرئيس جوزاف عون مهنئا: نشدد على دعم العراق للبنان بمختلف المجالات
0
أخبار لبنان
2025-01-13
بري بحث مع أبو الغيط في الاوضاع وإنتخاب الرئيس وتلقى إتصال تهنئة من رئيس الحكومة العراقية
أخبار لبنان
2025-01-13
بري بحث مع أبو الغيط في الاوضاع وإنتخاب الرئيس وتلقى إتصال تهنئة من رئيس الحكومة العراقية
0
رياضة
2025-01-23
أراوخو يمدد عقده مع برشلونة لمدة 6 سنوات
رياضة
2025-01-23
أراوخو يمدد عقده مع برشلونة لمدة 6 سنوات
0
أخبار دولية
2025-01-05
رئيس مجلس الوزراء العراقي يعتزم زيارة إيران
أخبار دولية
2025-01-05
رئيس مجلس الوزراء العراقي يعتزم زيارة إيران
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:55
كرامي: ملتزمون بمسيرة انصاف التربويات والتربويين والعاملين في وزارة التربية لحين الوصول الى سلسلة رتب ورواتب
أخبار لبنان
10:55
كرامي: ملتزمون بمسيرة انصاف التربويات والتربويين والعاملين في وزارة التربية لحين الوصول الى سلسلة رتب ورواتب
0
أمن وقضاء
10:40
موقوف بجرم احتيال وانتحال صفة قاض دوليّ... وقوى الأمن تُعمّم صورته
أمن وقضاء
10:40
موقوف بجرم احتيال وانتحال صفة قاض دوليّ... وقوى الأمن تُعمّم صورته
0
أخبار لبنان
10:18
باسيل: بالرغم من تراكم الازمات ما زلنا نستطيع الصمود
أخبار لبنان
10:18
باسيل: بالرغم من تراكم الازمات ما زلنا نستطيع الصمود
0
أخبار لبنان
09:34
سامي الجميّل: طرابلس لا يمكن أن تبقى المدينة الأكثر فقراً في لبنان
أخبار لبنان
09:34
سامي الجميّل: طرابلس لا يمكن أن تبقى المدينة الأكثر فقراً في لبنان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-03-18
هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين: الضغط العسكري سيؤدي إلى قتل المختطفين الأحياء واختفاء الأموات ونتجه الآن للقدس وندعو للانضمام إلينا بعد قرار الحكومة التضحية بالمختطفين
آخر الأخبار
2025-03-18
هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين: الضغط العسكري سيؤدي إلى قتل المختطفين الأحياء واختفاء الأموات ونتجه الآن للقدس وندعو للانضمام إلينا بعد قرار الحكومة التضحية بالمختطفين
0
حال الطقس
2025-02-06
المنخفض الجوي مستمر حتى الجمعة... والثلوج تتدنى
حال الطقس
2025-02-06
المنخفض الجوي مستمر حتى الجمعة... والثلوج تتدنى
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-03-27
قمة في باريس من أجل أوكرانيا وإصرار فرنسيّ بريطانيّ على إرسال فرقة عسكرية
تقارير نشرة الاخبار
2025-03-27
قمة في باريس من أجل أوكرانيا وإصرار فرنسيّ بريطانيّ على إرسال فرقة عسكرية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:25
بضرب الضاحية... معادلة بيروت المطلة نُفّذت
تقارير نشرة الاخبار
14:25
بضرب الضاحية... معادلة بيروت المطلة نُفّذت
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
09:07
دمشق تتحضر للإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة...
أخبار دولية
09:07
دمشق تتحضر للإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة...
0
أخبار لبنان
09:03
بعد العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية... أهالي الشارع المستهدف لم يتأخروا في إزالة آثار القصف
أخبار لبنان
09:03
بعد العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية... أهالي الشارع المستهدف لم يتأخروا في إزالة آثار القصف
0
أمن وقضاء
08:57
بعد إستهداف الضاحية أمس... إليكم آخر المستجدات من الداخل الإسرائيلي
أمن وقضاء
08:57
بعد إستهداف الضاحية أمس... إليكم آخر المستجدات من الداخل الإسرائيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:38
أبرز تداعيات رسوم ترامب الجمركية على السيارات عالميًا
تقارير نشرة الاخبار
14:38
أبرز تداعيات رسوم ترامب الجمركية على السيارات عالميًا
0
أخبار لبنان
14:37
الليالي الأخيرة من الفوروم... أجواء رمضانية وربح وتسلية
أخبار لبنان
14:37
الليالي الأخيرة من الفوروم... أجواء رمضانية وربح وتسلية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:32
ارتياح في الحكومة لأجوبة الحاكم
تقارير نشرة الاخبار
14:32
ارتياح في الحكومة لأجوبة الحاكم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
رعاية سعودية لاتفاقية ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا
تقارير نشرة الاخبار
14:30
رعاية سعودية لاتفاقية ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
يوم طويل لرئيس الجمهورية في فرنسا
تقارير نشرة الاخبار
14:30
يوم طويل لرئيس الجمهورية في فرنسا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:29
تصعيد أميركيّ في مواقف اورتاغوس... إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
14:29
تصعيد أميركيّ في مواقف اورتاغوس... إليكم التفاصيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
16:36
في كوسبا... شنقت نفسها بقطعة قماش
أمن وقضاء
16:36
في كوسبا... شنقت نفسها بقطعة قماش
2
حال الطقس
01:34
طقس متقلب واحتمال تساقط بعض الأمطار
حال الطقس
01:34
طقس متقلب واحتمال تساقط بعض الأمطار
3
أمن وقضاء
10:40
موقوف بجرم احتيال وانتحال صفة قاض دوليّ... وقوى الأمن تُعمّم صورته
أمن وقضاء
10:40
موقوف بجرم احتيال وانتحال صفة قاض دوليّ... وقوى الأمن تُعمّم صورته
4
أخبار لبنان
03:22
تذكير بوجوب تقديم الساعة منتصف ليل ٢٩ - ٣٠ أذار
أخبار لبنان
03:22
تذكير بوجوب تقديم الساعة منتصف ليل ٢٩ - ٣٠ أذار
5
أمن وقضاء
15:06
مقتل شاب برصاص عناصر مسلحة عند محاولة مصادرة آليته
أمن وقضاء
15:06
مقتل شاب برصاص عناصر مسلحة عند محاولة مصادرة آليته
6
أمن وقضاء
12:41
سرق حقيبة يد إحدى السيّدات وهذا مصيره
أمن وقضاء
12:41
سرق حقيبة يد إحدى السيّدات وهذا مصيره
7
أخبار لبنان
08:51
رئيس مجلس الوزراء العراقي يؤكد في اتصال مع بري الموافقة على تزويد لبنان بالوقود لمدة 6 أشهر
أخبار لبنان
08:51
رئيس مجلس الوزراء العراقي يؤكد في اتصال مع بري الموافقة على تزويد لبنان بالوقود لمدة 6 أشهر
8
أخبار لبنان
12:14
وزارة البيئة: البقع الصفراء على سطح البحر ظاهرة طبيعية ولا تدعو للقلق
أخبار لبنان
12:14
وزارة البيئة: البقع الصفراء على سطح البحر ظاهرة طبيعية ولا تدعو للقلق
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More