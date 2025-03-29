بعد العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية... أهالي الشارع المستهدف لم يتأخروا في إزالة آثار القصف

بعد العدوان الذي نفذه الاحتلال الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية يوم أمس، لم يتأخر أهالي الشارع المستهدف في إزالة آثار القصف، كما أعادوا فتح المحلات التجارية.



وقبيل ساعات من عيد الفطر، استكمل المواطنون في شارع الجاموس - الحدث، تحضيراتهم للعيد بشكل طبيعي.