سلسلة استقبالات في عين التينة... وبري يتصل بالسوداني شاكراً العراق على المساعدات التي يقدمها للبنان

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجتبى أماني حيث جرى عرض لتطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وبعد الظهر، استقبل رئيس المجلس المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير وجرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات الأمنية والميدانية. وخلال اللقاء أجرى بري إتصالاً برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، شاكراً العراق على المساعدات التي قدمها ويقدمها ولاسيما تقديمه تسهيلات كبيرة لتزويد لبنان بالمشتقات النفطية، إضافة لتقديمه 320 ألف طن من مادة القمح مجاناً ومئات آلاف الحصص التموينية ووقوفه الى جانب لبنان ومساعدته في مختلف المجالات وإستضافة العراق لعشرات آلاف اللبنانيين إبان العدوان الاسرائيلي الذي استهدف لبنان مؤخراً.