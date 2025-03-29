الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سامي الجميّل: طرابلس لا يمكن أن تبقى المدينة الأكثر فقراً في لبنان

أخبار لبنان
2025-03-29 | 09:34
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سامي الجميّل: طرابلس لا يمكن أن تبقى المدينة الأكثر فقراً في لبنان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
سامي الجميّل: طرابلس لا يمكن أن تبقى المدينة الأكثر فقراً في لبنان

قام رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل بزيارة الى مدينة طرابلس عقد في خلالها سلسلة من اللقاءات رافقه فيها رئيسة جمعية طرابلس تراث لبنان جومانا الشهال تدمري والجنرال فضيل ادهمي.

وزار الجميّل النائب والوزير السابق سمير الجسر في دارته وكان عرض لهموم وشجون عاصمة الشمال، ولا سيما بعد الأحداث الأمنية الأخيرة في المدينة إضافة الى الأوضاع العامة.
 
 
ومن ثم انتقل الجميّل والوفد المرافق الى دارة النائب فيصل كرامي وكانت مناسبة لتقديم المعايدة بحلول عيد الفطر المبارك والتداول بآخر المستجدات الراهنة ولا سيما في ظل المخاطر المحدقة بالبلاد.
 

وبعدها، انتقل رئيس الكتائب الى دارة اللواء النائب أشرف حيث جرى البحث في شؤون وطنية واجتماعية وطرابلسية.

وبعد اللقاء، أكد النائب الجميل، أنه يؤمن بغدٍ مشرق وسيعمل من أجله، وأن العلاقة التي تجمعه باللواء ريفي ليست وليدة اللحظة، بل تمتدّ لسنوات من التحديات والوقوف جنباً إلى جنب في مواجهة الصعاب. 

وقال: "تشرفنا اليوم بزيارة صديق عزيز، رافقنا في أصعب الأيام، من حقبة الاغتيالات إلى مختلف المحطات المصيرية التي مرّ بها لبنان. وكان اللواء ريفي العين الساهرة التي حمتنا، وأنا شخصياً مدين له بحياتي، بعدما أنقذني من محاولة اغتيال كانت تُحضر لي في العام 2010، حين تبلّغت عبره وعبر الشهيد وسام الحسن بوجود كمين على الطريق، ما دفعني إلى تعديل مساري وتفادي الكارثة". وأضاف: "هذه المحطات عزّزت العلاقة بيننا، لكنّها ليست مجرد علاقة شخصية، بل هي شراكة وطنية قائمة على المبادئ السيادية التي نؤمن بها معاً. ووجودي في طرابلس اليوم ليس فقط بسبب هذه الصداقة، بل لأنني أعتبر طرابلس بيتي، وأشعر بارتباط عميق بأهلها الذين أكنّ لهم كل محبة واحترام".

وقال الجميّل: "رغم كل التحديات، نحن مؤمنون بأن لبنان سيعود من بين أجمل دول العالم. قد نمرّ بمراحل صعبة، لكن الأهم أن نحافظ على وحدتنا وإرادتنا في التغيير، لأن الغد سيكون مشرقاً لجميع اللبنانيين، ولكل الأجيال المقبلة".

أما عن طرابلس، فأشاد الجميّل بصمود المدينة في وجه محاولات تشويه صورتها، قائلاً: "لطالما حاول البعض أن يصوّر طرابلس على غير حقيقتها، لكن هذه المدينة العريقة أثبتت أنها مدينة الانفتاح والتعدّدية والاحترام. وأنا أزداد تعلقاً بها سنة بعد سنة، وأتمنى أن تنعم بالسلام بعيداً عن ذكريات المحاور والعنف والمواجهات التي عانت منها في الماضي".

ودعا الدولة إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه طرابلس، معتبرا أنه "لا يمكن أن تبقى طرابلس المدينة الأكثر فقراً في لبنان، فيما تمتلك كل المقومات الاقتصادية والسياحية والإنمائية التي تخوّلها لعب دور أساسي في نهضة البلاد". وأكد أن المطلوب اليوم تكاتف الجميع لإطلاق مشاريع إنمائية حقيقية توفّر فرص عمل وتعيد لطرابلس ألقها، كمدينة مشرقة ومنفتحة على البحر الأبيض المتوسط، بما يخدم مصلحتها ومصلحة لبنان ككل".


بدوره، أكد اللواء أشرف ريفي أن "زيارة رئيس الكتائب إلى طرابلس تحمل دلالات إيجابية وتُقدَّر عالياً"، لافتا الى أنها "ليست الزيارة الأولى له، اذ زارها سابقاً بشكل عائلي وعاين بنفسه الترحيب العفوي والطبيعة الطيبة لأهل المدينة، بعيداً عن الحسابات والتوقعات المسبقة".

وأشار ريفي إلى موقف الجميل في آخر جلسة لمجلس النواب، حيث دعا إلى المصارحة والمصالحة الحقيقية، مؤكداً أن الجميع خرجوا من مواجهة سياسية شرسة، لكن الواجب الوطني يفرض الارتقاء فوق الخلافات لبناء وطن يستحقه أبناؤه. وقال: "نحن لا نحاسب أحداً، بل نفتح صدورنا وعقولنا وبيوتنا لكل من يريد الخير لهذا البلد، كما فعلنا عند أزمة النزوح الكبير، وسنواصل النهج ذاته لأننا شركاء في هذا الوطن".

وشدد على أن العودة إلى الدولة هي الضمانة الحقيقية لحماية الوطن، فلا يمكن أن تولد الدولة إلا من رحم دولة، ولا يُبنى الوطن إلا بالمصارحة والمصالحة، كما دعا الجميّل، وهي دعوة نؤيدها بالكامل".

وقال: "كنا وسنبقى سداً منيعاً لحماية لبنان، مع كتلة نيابية ضمّت 31 نائباً من مختلف التوجهات، من القوات اللبنانية والكتائب والأحرار وكتلة التجدد والمستقلين وتحالف التغيير، لأن هدفنا هو بناء الوطن، وليس تسجيل النقاط السياسية".
 

أخبار لبنان

سامي الجميّل

طرابلس

أشرف ريفي

سمير الجسر

فيصل كرامي

LBCI التالي
تصعيد إسرائيليّ وطرح فكرة لتشكيل ثلاث لجان حول الحدود (الجمهورية)
في كوسبا... شنقت نفسها بقطعة قماش
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-02-26

سامي الجميل: لا يمكن فتح صفحة جديدة في لبنان إن لم يكن هناك مساواة بين اللبنانيين تبدأ بألا يملك أي أحد السلاح

LBCI
أخبار لبنان
12:10

سامي الجميّل: الدعوة الى المصارحة والمصالحة لا يمكن أن تجري إلاّ مرة واحدة ومن غير المسموح أن تفشل

LBCI
أخبار لبنان
2025-03-04

سامي الجميّل : زيارة الرئيس عون للسعودية تعيد تأكيد التزام لبنان بعلاقاته التاريخية

LBCI
آخر الأخبار
2025-03-15

بلدية رفح: نحن أمام كارثة إنسانية لا يمكن إحتواؤها بسبب توقف آبار المياه في المدينة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:42

قاسم: إذا ظنّت إسرائيل أنها تصنع معادلة جديدة فهذا أمر مرفوض وعلى الدولة التصدي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:43

إسرائيل تكرس معادلة "مقابل كل صاروخ يُطلق... قصف مكثف سيطال لبنان"

LBCI
أخبار لبنان
14:40

سلام يشكر العراق على تجديد عملية تصدير الوقود إلى لبنان: نتطلع إلى تنشيط التبادل التجاري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

لجان فرنسية لبنانية تحضيرا لمؤتمر باريس لكن الاصلاحات أولا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

ملف سلاح المخيمات الفلسطينية تحت المجهر...

LBCI
آخر الأخبار
2025-03-28

عون: تلقينا الآن خبر عودة التوتر ومن البديهي إعلان إدانتنا والمهم أنّ ما يحصل يزيدنا اصرارًا على بسط سلطتنا على اراضينا كلها وأناشد اصدقاءنا للتحرك بسرعة لوقق التدهور

LBCI
أخبار لبنان
2025-03-22

"ياريت كنت أعرفك أبكر"... ندى اندراوس: إنتِ حد ملاكي بالسما (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
2025-03-28

جدول جديد لأسعار المحروقات...

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:43

إسرائيل تكرس معادلة "مقابل كل صاروخ يُطلق... قصف مكثف سيطال لبنان"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

لجان فرنسية لبنانية تحضيرا لمؤتمر باريس لكن الاصلاحات أولا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

ملف سلاح المخيمات الفلسطينية تحت المجهر...

LBCI
أخبار دولية
14:18

تفاصيل الموقف الايراني من رسالة ترامب…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

في آخر لياليه برنامج "أكرم من مين" يُودّعكم على طريقته...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

في مشروع إعادة الإعمار... "لاء" أميركية للترسانات والأنفاق والمخابئ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

بعد الغارة الإسرائيلية والدمار... الضاحية تستعدّ للعيد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

قانون برّي "لبنان دائرة واحدة" يخطف التمثيل المسيحي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

هذا المطلوب من لبنان قبل ٢١ نيسان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
12:17

دار الفتوى تعلن تفاصيل صلاة العيد: الأحد أول أيام الفطر..

LBCI
أمن وقضاء
10:40

موقوف بجرم احتيال وانتحال صفة قاض دوليّ... وقوى الأمن تُعمّم صورته

LBCI
حال الطقس
01:34

طقس متقلب واحتمال تساقط بعض الأمطار

LBCI
خبر عاجل
11:15

رؤية هلال شوال في تمير وغداً الأحد أول أيام عيد الفطر بالسعودية

LBCI
أمن وقضاء
12:05

قائد الجيش تفقّد وحدات جنوب الليطاني: عمليات إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية تخدم العدو..

LBCI
أخبار لبنان
03:22

تذكير بوجوب تقديم الساعة منتصف ليل ٢٩ - ٣٠ أذار

LBCI
أمن وقضاء
08:57

بعد إستهداف الضاحية أمس... إليكم آخر المستجدات من الداخل الإسرائيلي

LBCI
أخبار لبنان
08:51

رئيس مجلس الوزراء العراقي يؤكد في اتصال مع بري الموافقة على تزويد لبنان بالوقود لمدة 6 أشهر

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More