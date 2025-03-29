كرامي: ملتزمون بمسيرة انصاف التربويات والتربويين والعاملين في وزارة التربية لحين الوصول الى سلسلة رتب ورواتب

أكدت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي التزامها التام بمسيرة انصاف التربويات والتربويين والعاملات والعاملين في وزارة التربية كافة على اختلاف فئاتهم وتنوع عقودهم, لحين الوصول الى سلسلة رتب ورواتب تليق بحملة رسالة التعليم السامية.



وكررت الوزيرة كرامي أسفها واعتذارها "لكل من تأخر صرف أجوره ومستحقاته قبل عيد الفطر، والذي حصل نتيجة ظروف وقرارات مالية خارجة عن ارادتها واحتاجت الى صدور مرسوم ونشره ونفاذه لصرفها".



وأعطت وزيرة التربية توجيهاتها بتحضير الدفعات لصرف كل المستحقات مع مفعولها الرجعي تباعا لأفراد الهيئة التعليمية والمستخدمين واختصاصيي المكننة من ملاك ومتعاقدين في اسرع وقت ممكن بعد صدور المرسوم، وذلك خلال شهر نيسان.



ولمناسبة عيد الفطر المبارك، توجهت وزيرة التربية من افراد الهيئة التعليمية والموظفات والموظفين والتربويات والتربويين وابنائها الطالبات والطلاب بالتهنئة والمباركة، متمنية أن "يعيده الله على الجميع وعلى وطننا الغالي لبنان بظروف افضل يعمها الأمن والسلام, وتكون المطالب المحقة للتربويات والتربويين وفريق الوزارة كاملا منجزة, مما ينعكس تقدما ورفاها على اطفالنا وطالباتنا وطلابنا في مسيرتهم التعليمية" .