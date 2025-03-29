دار الفتوى تعلن تفاصيل صلاة العيد: الأحد أول أيام الفطر..

صدر عن دار الفتوى البيان الآتي: "ثبت لدينا بالوجه الشرعي أنَّ أولَّ أيام شهر شوال لعام 1446ﻫ، هو يوم غدٍ الأحد الواقع في 30 آذار 2025م، وعليه فإنَّ يوم غدٍ الأحد هو أول أيام عيد الفطر السعيد لعام 1446ه.

وإننا إذ نهنئ المسلمين بهذه المناسبة المباركة، نسأل اللَّه سبحانه وتعالى أن يتقبّل منهم الصيام والقيام وصالح الأعمال والدعوات، وأن يُعيده عليهم خاصَّة، وعلى اللبنانيين جميعاً بالخير والأمن والطمأنينة، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب.

وكلَّفَ مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان: أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي بأداء صلاة وخطبة عيد الفطر السعيد عند الساعة السابعة والرُّبع صباح يوم العيد في مسجد خاتم الأنبياء والمرسلين محمَّد الأمين صلَّى الله عليه وسلَّم في وسط بيروت التجاري.



ويعتذر سماحة مفتي الجمهورية عن استقبال المهنئين بالعيد."

