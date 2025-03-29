بيان لـ"اليونيفل": أيّ تصرف يُعرّض سلامة جنودنا للخطر..هو غير مقبول

أعلنت "اليونيفل" في بيان ان "خلال دورية استطلاعية قرب رميش في جنوب لبنان، أفاد جنود حفظ السلام في اليونيفيل بأن الجيش الإسرائيلي أطلق عليهم نيران تحذيرية من رشاش عبر الخط الأزرق، في انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي 1701، ولم يُصب أحد بأذى.



وفي حادث منفصل اليوم، أفاد جنود حفظ السلام بأن دورية تابعة للجيش الإسرائيلي وجهت نحوهم أشعة ليزر، مستهدفة أجسادهم وأعينهم."



وقالت "أي تصرف يُعرّض سلامة جنود حفظ السلام للخطر أثناء تنفيذ مهامهم الموكلة إليهم هو أمر غير مقبول، وسلامة قوات حفظ السلام أمر بالغ الأهمية، ويجب على جميع الأطراف احترام ذلك. ونحن نتابع هذه المسائل مع الجيش الإسرائيلي."