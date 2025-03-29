سلام يشكر العراق على تجديد عملية تصدير الوقود إلى لبنان: نتطلع إلى تنشيط التبادل التجاري

توجه رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، بإسمه وبإسم الحكومة، والشعب اللبناني، بـ"وافر الشكر لجمهورية العراق الشقيق ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني والشعب العراقي، على تجديد عملية تصدير الوقود إلى لبنان لمدة ستة أشهر إضافية"، متمنياً لهم فطراً سعيداً ومباركاً.



وأكد سلام أن لبنان حكومة وشعباً يتطلع إلى تنشيط التبادل التجاري بين البلدين، بما يعود بالمصلحة عليهما، ويعزز فرص النمو والاستقرار فيهما.