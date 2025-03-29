قاسم: إذا ظنّت إسرائيل أنها تصنع معادلة جديدة فهذا أمر مرفوض وعلى الدولة التصدي

اعتبر الامين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم أن "الجيش اللبناني هو المسؤول عن الدفاع عن الحدود اللبنانية السورية وهذه وظيفة الدولة".



وقال لمناسبة "يوم القدس" "العدوان تجاوز كلّ حدّ والتبريرات الاسرائيلية لا معنى لها ولا يُمكن أن نقبل بالتطبيع والمسارات السياسية التي تريد إسرائيل أن تأخذ ما لم تحصل عليه في الحرب".



واضاف " إسرائيل اعتدت على الضاحية والمقاومة ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار وفي حال استمر العدوان الإسرائيلي فسنلجأ إلى خيارات أخرى".



ولفت الى ان "إسرائيل عدو توسعي ومقاومتنا هي رد فعل دفاعي وحق مشروع ويجب أن تستمر".



وقال "إذا كانت تظن إسرائيل أنها تصنع معادلة جديدة فهذا أمر مرفوض وعلى الدولة أن تتصدى، وليكن معلومًا أن لبنان هو ضمن لائحة الضمّ الاسرائيلية على الأقلّ في جنوب لبنان وهذه التجربة موجودة والهدف ما زال موجودًا".