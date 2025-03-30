سلام في جدة...

وصل رئيس الحكومة نواف سلام إلى جدة فجر اليوم.وكان في استقباله في مطار الملك عبد العزيز الدولي الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير يزيد بن محمد بن فرحان مستشار وزير الخارجية، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بخاري.